Tragédie à Tivaouane : la Grande Coalition Wallu Sénégal s’incline devant la mémoire des disparus et s’interroge sur la gestion des hôpitaux publics.

Les expressions de désolation et de présentation de condoléances se poursuivent après la tragédie qui s’est abattue sur le peuple sénégalais avec le décès par incendie de 11 nouveaux nés, à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Cette fois, c’est au tour de la grande Coalition Wallu Sénégal de s’incliner devant la mémoire des disparus.



« La Grande Coalition Wallu Sénégal partage la profonde douleur des familles éplorées et leur présente ses condoléances les plus attristées, ainsi qu’au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et à tout le peuple sénégalais », a fait savoir, dans un communiqué, l’alliance politique qui se souscrit au deuil national de trois (3) jours décrété par le Chef de l’Etat, Macky Sall.



« La recrudescence de ces phénomènes dans nos hôpitaux publics pose le problème de leur gestion et des responsabilités à situer. Pour l’heure en attendant le bilan officiel des victimes, la Grande Coalition Wallu Sénégal observe un deuil national et s’adressera à l’opinion publique nationale et internationale le moment venu », ont conclu le Pds et ses alliés.