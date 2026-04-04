Thiès prête pour le défilé : revue militaire du CEMGA, arrivée progressive des ministres avant Sonko et le Chef de l’État

À Place Mamadou Dia, l’atmosphère est déjà empreinte de solennité à l’occasion du défilé, alors que les autorités civiles et militaires prennent position avant l’arrivée du Chef de l’État. Le Vice amiral d’escadre Oumar Wade, Chef d’État Major Général des Armées, a été accueilli avec les honneurs avant de procéder à la revue des troupes, marquant une étape clé dans le protocole. Progressivement, d’autres personnalités ont rejoint les lieux, notamment le ministre Amadou Ba, Birame Soulèye Diop, Ibrahima Sy… , en compagnie du gouverneur de Thiès, illustrant l’importance de l’événement. Dans les prochaines minutes, l’arrivée attendue du Premier ministre Ousmane Sonko précédera celle du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, point d’orgue d’une cérémonie placée sous le signe de la discipline républicaine et du respect des institutions.
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