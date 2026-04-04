Défilé militaire et civil: les majorettes du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès ouvrent le bal

À la suite de la revue des troupes, place à la remise des insignes de décoration dont l'ordre national du lion qui est la plus élevée des distinctions nationales, l'ordre national du mérite, la médaille militaire, la croix de la valeur militaire et la médaille de millitaires blessés.
Cette cérémonie est suivie par la projection du film illustrant le thème du défilé du 4 avril 2026. Celle-ci est suivie par le défilé civil ouvert par les majorettes du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès.
Ces dernières ont ainsi fait une forte impression en esquivant des pas de danse mémorables devant les invités de marque...
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