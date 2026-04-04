Jour de défilé à Thiès: Mise en place et arrivée des invités, le président attendu vers 09 heures 30mn

Tout est fin prêt pour le top départ du défilé militaire et civil sur l'avenue Caen de Thiès. De leur côté, les invités commencent à rallier petit à petit le site dédié.

La fanfare et les défilants ont déjà pris position. L'on nous informe que le président de la République va arriver sur les lieux aux environs de 9 heures 30 minutes pour marquer le démarrage du traditionnel défilé du samedi 4 avril 2026...

Rappeler que la fête est placée cette année sous le thème " Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026".