Tragédie à Sédhiou : « Bolo », jeune gardien de but, électrocuté en cherchant du bois

Une scène bouleversante s’est produite ce vendredi matin à Kounayan-Mankagne, un village de la commune de Diendé, dans la région de Sédhiou. Amadou Mané, plus connu sous le sobriquet de « Bolo », a tragiquement perdu la vie après avoir été électrocuté alors qu’il coupait des branches d’arbre près d’une ligne à haute tension.







D’après les informations rapportées par L’Observateur, le jeune garçon, âgé d’environ 17 ans, était parti chercher du bois comme à son habitude. Selon ses camarades, il s’était aventuré sur un arbre planté non loin d’une ligne électrique. En coupant une branche, « Bolo » aurait été touché par une puissante décharge qui l’a tué sur le coup.







Alertée, la Brigade de gendarmerie de Sédhiou s’est rapidement rendue sur place pour procéder aux premières constatations. Le corps sans vie du jeune homme a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Sédhiou. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ce drame qui bouleverse toute une communauté.







Toujours selon L’Observateur, Amadou Mané n’était pas un jeune homme ordinaire dans son village. Il était le gardien de but de l’ASC Kounayan-Mankagne, un poste qu’il occupait avec passion et fierté. Sa disparition soudaine a plongé ses proches, ses coéquipiers et l’ensemble des habitants dans une profonde tristesse.







Ce drame tragique relance une fois de plus les interrogations sur la sécurité des installations électriques dans les zones rurales. La proximité de lignes à haute tension avec les zones d’habitation représente un réel danger, surtout pour les jeunes qui fréquentent les alentours sans mesures de protection suffisantes.







La communauté de Kounayan-Mankagne pleure aujourd’hui un fils, un ami, un sportif prometteur. Comme le souligne L’Observateur, « Bolo » laisse derrière lui un vide immense, aussi bien dans les cœurs que dans les cages de but de son équipe.