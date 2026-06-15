Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse »


Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse »
Dans un contexte politique marqué par sa rupture avec le président Bassirou Diomaye Faye et son repositionnement à la tête de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a adopté, lors de son interview accordée à RFI et France 24, un ton délibérément apaisé, appelant l’ensemble des acteurs politiques à la mesure et à la responsabilité.
 
« La situation actuelle du pays exige de chacun d’entre nous beaucoup de retenue et de sagesse », a déclaré le président de l’Assemblée nationale, dans ce qui sonne comme une adresse autant à ses propres partisans qu’à l’exécutif dont il s’est séparé. Une posture qui contraste avec le registre combatif qui a longtemps caractérisé le leader de Pastef, et qui témoigne d’une volonté affichée de mettre « exclusivement les intérêts du pays en avant ».
 
Cette injonction à la sagesse collective intervient dans un moment charnière. Le nouveau gouvernement Al Aminou Lo vient d’être installé, une mission du FMI est attendue à Dakar, et les échéances électorales de janvier 2027 commencent déjà à structurer les rapports de force. Dans ce contexte, Sonko a choisi de se présenter en vigie institutionnelle plutôt qu’en opposant frontal, rappelant que l’Assemblée nationale « n’est pas là pour entraver l’action de l’exécutif », tout en se réservant le droit d’user de ses prérogatives constitutionnelles si les intérêts du Sénégal venaient à être sacrifiés.
 
« Nous n’avons pas forcément besoin d’être de grands amis pour que cela fonctionne : il faut que chacun respecte les règles, et ça ira », a-t-il conclu, résumant sa vision d’une cohabitation froide mais fonctionnelle à celle d’institutions qui travaillent, sans que les hommes qui les incarnent n’aient besoin de se réconcilier.
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Lundi 15 Juin 2026
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