Sommet Africa Forward : Bassirou Diomaye Faye évoque le titre de champion d’Afrique du Sénégal devant le Kenya, co-organisateur de la CAN 2027

Lors de sa prise de parole ce lundi 11 mai à Nairobi, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué, devant plusieurs chefs d’État africains, le sacre du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc.



Dans une ambiance détendue et sous les applaudissements du public participant au sommet Africa Forward, le chef de l’État sénégalais a lancé avec humour : « Vous l’avez relevé, l’année 2026 a été pour le Sénégal une année spéciale. Nous l’avons quand même démarrée avec le titre de champion d’Afrique. Merci à vous pour ce verdict qui est déjà rendu. Nous reviendrons ici l’année prochaine pour défendre notre titre qui restera intact », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.



Cette déclaration fait référence à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 que le Kenya co-organisera avec la Tanzanie et l’Ouganda.

