Mali : Le complexe énergétique de Manantali dans le viseur du JNIM

Selon des informations , le groupe terroriste JNIM aurait franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de déstabilisation en s'attaquant aux infrastructures de l'OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) sur le territoire malien.
Des assaillants auraient saboté les lignes de transport de haute tension qui acheminent l'électricité depuis le barrage de Manantali, situé dans la région de Kayes. Cette infrastructure est vitale pour la fourniture d'énergie non seulement au Mali, mais aussi au Sénégal et à la Mauritanie.
L'inquiétude grandit dans la région, car le groupe planifierait également de viser directement la centrale électrique du barrage. Une telle attaque, si elle devait se concrétiser, menacerait de plonger une grande partie de l'Afrique de l'Ouest dans une crise énergétique majeure.
Des assaillants auraient saboté les lignes de transport de haute tension qui acheminent l'électricité depuis le barrage de Manantali, situé dans la région de Kayes. Cette infrastructure est vitale pour la fourniture d'énergie non seulement au Mali, mais aussi au Sénégal et à la Mauritanie.
L'inquiétude grandit dans la région, car le groupe planifierait également de viser directement la centrale électrique du barrage. Une telle attaque, si elle devait se concrétiser, menacerait de plonger une grande partie de l'Afrique de l'Ouest dans une crise énergétique majeure.
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