Préparation Hivernage 2026 : "les ouvrages de drainage de Dakar bientôt prêts", rassure Cheikh Tidiane Dièye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce lundi 11 mai 2026 une visite de terrain dans plusieurs zones de la région de Dakar afin d’évaluer l’état d’avancement des projets engagés dans le cadre de la préparation de l’hivernage 2026. Une tournée marquée par des constats jugés « rassurants » par le ministre, qui a salué la dynamique de coordination entre les différentes structures impliquées dans la lutte contre les inondations.



La visite a conduit le ministre dans plusieurs sites stratégiques du département de Keur Massar, notamment au bassin de l’unité 3, au bassin Amina ainsi qu’à la zone de Firdawsi. Sur place, Dr Cheikh Tidiane Dièye s’est félicité du niveau d’exécution des ouvrages et de la qualité des travaux réalisés.



« Partout, j’ai fait le même constat avec beaucoup de satisfaction sur l’état d’avancement de ces ouvrages, mais surtout sur la qualité des travaux qui sont en train d’être réalisés », a-t-il déclaré.



Le ministre est revenu sur la stratégie progressive mise en œuvre par son département depuis 2024. Selon lui, l’année 2024 avait été consacrée au diagnostic et à la planification, tandis que 2025 a permis de structurer les projets, mobiliser les financements et démarrer les travaux. En 2026, les premiers résultats commencent désormais à être visibles sur le terrain.



Dr Cheikh Tidiane Dièye a insisté également sur l’approche collaborative adoptée par l’État dans la gestion des inondations. Il a salué l’implication de plusieurs structures telles que l’Office national de l’assainissement du Sénégal, l’Agence de Développement municipal, l’APIX, les sapeurs-pompiers, le génie militaire ainsi que les collectivités territoriales.



Le ministre s’est ensuite rendu à Thiaroye-sur-Mer, une zone fortement touchée par les inondations lors de l’hivernage précédent. Il a rappelé la visite du président de la République sur les lieux en pleine inondation en 2025 et les instructions données pour la mise en œuvre d’un système durable de drainage gravitaire.



Selon le ministre, les travaux sont aujourd’hui en phase d’achèvement et devraient être livrés avant le début de l’hivernage 2026.

La tournée s’est achevée à la ZAC de Mbao, où les autorités locales et les populations ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution des travaux. Le ministre a révélé que les aménagements prévus ont été étendus au-delà du programme initial, avec l’ajout de 300 mètres supplémentaires d’ouvrages.



Au-delà des infrastructures, Dr Cheikh Tidiane Dièye a annoncé l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation. Une première au Sénégal, selon lui, qui vise à renforcer l’anticipation, promouvoir des solutions fondées sur la nature et améliorer l’efficacité des interventions publiques.



Le ministre a également appelé à une forte mobilisation communautaire avant l’hivernage, annonçant le lancement des opérations de curage communautaire et des travaux pré-hivernage.



Après Dakar, la tournée gouvernementale se poursuivra dans plusieurs régions du pays, notamment à Diourbel, Touba, Kaolack, puis dans l’axe Tivaouane- Saint-Louis avant une descente vers la vallée du fleuve et le sud du pays.



« Nous devons continuer à être vigilants, maintenir la mobilisation et renforcer la résilience de nos communautés face aux risques d’inondation », a conclu le ministre.