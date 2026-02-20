Décès de la 2e adjointe du maire de Kaffrine : L’étau se resserre autour de Ndiaga Niang, principal suspect…

Le 18 février, en fin d’après-midi, le commissariat de Kaffrine a été informé du décès d’Aïssatou Bâ, deuxième adjointe au maire de la commune. Grièvement blessée lors d’affrontements entre partisans de Pastef-Kaffrine et soutiens du maire Apr Abdoulaye Seydou Sow, survenu le 31 octobre 2025 aux alentours de 10 heures, elle avait été transportée en urgence à l’hôpital Cheikh Khadim de Touba. Elle y avait été maintenue en réanimation jusqu’à son décès des suites de ses blessures. La victime avait reçu un violent coup à la tête, asséné avec un pavé.





Le principal suspect, Ndiaga Niang, 23 ans, avait déjà été déféré au parquet du tribunal de Kaffrine le 5 février dernier, poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 90 jours. Son audience, prévue ce vendredi en début d’après-midi, risque désormais d’être alourdie par ce décès qui transforme les charges retenues à son encontre.

