Tractafric Motors introduit FAW Trucks, premier constructeur de véhicules industriels chinois au Sénégal

Equipé de moteurs à haut rendement, le J6P porte l'ingénierie des poids lourds à un nouveau niveau, offrant une productivité optimale pour un des coûts d'exploitation les plus compétitifs du marché. Ces camions conviennent particulièrement aux transports de charges lourdes empruntant tous types de routes.



Les versions disponibles pour le marché sénégalais sont :



- une version porteur, avec une configuration 6x4 et 8x4 équipée d’une motorisation de 390 ou 420 chevaux,

- une version tracteur, avec une configuration 6x4 et des moteurs 390 ou 420 chevaux.

Le J6P dans ses versions 6x4 et 8x4 dispose d’une cabine plate et d’un panneau de bord plus bas augmentant le champ de vision et le confort de conduite du conducteur.



Le lancement de FAW Trucks au Sénégal coïncide avec l’ouverture de la base pour véhicules industriels de Tractafric Motors, implantée à Sébikotane. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Tractafric Motors au Sénégal et sa volonté d’accompagner la dynamique de croissance du pays. Cette nouvelle base moderne renforce la capacité de Tractafric Motors à répondre aux besoins en disponibilité de camions, de service d’entretien et de réparation et de fourniture de pièces de rechanges,

pour les professionnels du transport et de la logistique.