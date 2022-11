Toussaint Manga à Ousmane Sonko : « Vous avez tout mon soutien… »

Depuis qu’il a annoncé officiellement sa démission du parti démocratique sénégalais, Toussaint Manga est resté dans son mutisme en dépit de l’actualité politique, économique et sociale qui progresse de jour en jour.

La convocation du leader de Pastef par le doyen des juges sera l’élément qui fera sortir l’ancien de l’Ujtl de son coin. À moins de 24h de son audition, Ousmane Sonko obtient le soutien d’hommes politiques, notamment Toussaint Manga qui le fera savoir dans un post sur Facebook.





«Aujourd'hui plus qu'hier vous avez tout mon soutien. Ce problème n’est plus le vôtre, il est celui de tous les sénégalais épris de justice , de paix et de démocratie. Que chacun prenne ses responsabilités et en assume les conséquences », note l’ancien député libéral.