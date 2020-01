Tournée régionale en Afrique de l'Ouest et du centre : La princesse Sarah Zeid de Jordanie plaide pour une meilleure protection des femmes et des enfants.

En tournée régionale en Afrique de l'Ouest et du centre, la princesse Sarah Zeid de Jordanie, ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial (PAM) a animé une conférence de presse à Dakar pour faire le point sur la situation des enfants, des filles et des femmes dans le Nord-est du pays, notamment Matam où elle a séjourné.



Au terme de cette visite, la princesse Sarah Zeid note avec satisfaction les efforts consentis par le gouvernement sénégalais pour la protection des familles, notamment les enfants et les femmes.



Elle précise à cet effet que le Sénégal n'est pas menacé de famine, mais il y a des zones où il faut améliorer la sécurité alimentaire. Ce qui nécessite de bien juguler les efforts.



L'ambassadrice de bonne volonté plaide également pour une meilleure protection de la femme, surtout celle enceinte. Car estime t-elle toujours, quand on protège la femme à grossesse jusqu'aux derniers jours de la naissance, cela permettra de renforcer les capacités physiques et intellectuelles de l'enfant, soulignera la princesse Sarah Zeid.