Touba – Une dangereuse bande de malfaiteurs démantelée après l’agression violente d’un agent YAS

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou/Touba a mis fin aux agissements d’un groupe de malfaiteurs particulièrement violents, spécialisés dans les embuscades et les vols en réunion avec usage de moyens de transport.





Un agent agressé à la machette pour une sacoche



Tout est parti d’une plainte déposée par un agent superviseur de l’opérateur téléphonique YAS, domicilié à Ndame (Touba).

Dans la nuit du 22 juin 2025, vers 22h, alors qu’il rentrait chez lui, deux individus à moto l’ont intercepté.

L’un d’eux l’a frappé à la machette avant de lui arracher sa sacoche, contenant :

• Plusieurs cartes SIM YAS

• Une carte d’identité nationale

• Une carte bancaire UBA

• Quatre téléphones (iPhone 13 Pro Max, iPhone 11 Pro, Redmi Note, Tecno)

• La somme de 150 000 FCFA





Une interpellation décisive à Mbacké



Le 20 juillet 2025, les enquêteurs, exploitant un renseignement opérationnel, ont localisé l’un des membres du gang au rond-point de Mbacké. Il a été interpellé par une équipe de la Brigade de recherches.

En garde à vue, il a reconnu sa participation aux faits, révélant qu’il appartenait à un groupe structuré opérant la nuit.



Trois de ses complices ont ensuite été arrêtés, grâce à l’élargissement de l’enquête.





Des charges lourdes retenues



Les mis en cause sont poursuivis pour :

• Association de malfaiteurs

• Vol en réunion la nuit avec violence et moyen de transport

• Rébellion

• Violences sur agent des forces de l’ordre

• Coups et blessures ayant entraîné une ITT de 21 jours





L’enquête est toujours en cours pour identifier d’éventuels autres membres et complices.