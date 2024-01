Torture, mauvais traitement dans le maintien de l'ordre : L'ONLPL privilégie la sensibilisation et la formation

L’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) en parfaite collaboration avec Amnesty International / Sénégal a organisé ce 3 janvier 2024 un atelier de sensibilisation et de formation sur « la prévention des tortures et des mauvais traitements dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. » Cette activité a pour objectif de renforcer les capacités des agents d’exécution des lois.



La prévention de la torture et des mauvais traitements revêt une importance fondamentale pour protéger les droits humains, préserver la dignité des individus et maintenir l'intégrité des forces de l'ordre. Cela contribue également à renforcer la confiance du public dans les institutions chargées de faire respecter la loi. Ainsi, à l’approche de la présidentielle de février 2024, l'ONLPL initie cette activité afin de discuter de la question.



Selon Madiaw Diaw, observateur national des lieux de privation de liberté, cette session a pour objectif « de mieux préparer les éléments qui seront appelés sur le terrain. »



Conscient de cette réalité du terrain, comme en attestent les événements de mars 2023, l'ONLPL a toujours œuvré au renforcement des compétences des agents FDS en étroite collaboration avec Amnesty international Sénégal.



D'ailleurs, Seydou Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International / Sénégal, est sur la même longueur d’onde que l’observateur national des lieux de privation de liberté. « En matière de prévention de la violence dans le maintien de l’ordre, la meilleure manière justement de prévenir ces violences, c'est la formation, la sensibilisation des agents », affirme le défenseur des droits humains.



Poursuivant son propos, Seydou Gassama exhorte « l’État du Sénégal qui a signé des engagements internationaux, qui est le premier responsable de la protection des droits humains dans ce pays, à augmenter les moyens de l’institution (ONLPL) pour lui permettre d’assurer sa mission ».



Interrogé sur les bavures et les violences des FDS lors des manifestations en 2023, les représentants de l’ONLPL et d’Amnesty International / Sénégal affirment que leur rôle, c'est d’avoir un œil sur les conditions dans lesquelles ces personnes (maltraitées et violentées ou tuées) sont traitées par contre, c'est à la justice de faire le suivi.