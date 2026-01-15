146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

À l’occasion de la 146e édition de la presse d’automne, le Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), Me Babacar Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalif général des Layennes, dans le cadre de la commémoration du 146 eme anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Cette visite s’inscrit dans un contexte religieux marqué par des prières et des rassemblements d’envergure nationale et internationale.







Selon Me Babacar Ndiaye, cette démarche visait avant tout à témoigner du respect institutionnel et à manifester un soutien symbolique à l’événement, considéré comme un moment fort pour la communauté layenne et, plus largement, pour l’oumma islamique. Il a rappelé que ces rencontres religieuses constituent également des occasions de formuler des prières pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale.







Interrogé en marge de la cérémonie, le Directeur général de la SNR a également évoqué, à titre informatif, l’évolution des activités de son institution. Il a indiqué que les résultats de recouvrement enregistrés en 2025 ont connu une progression par rapport à l’année précédente, sans toutefois entrer dans des considérations détaillées. Pour Me Babacar Ndiaye, ces performances s’inscrivent dans le cadre général de la mobilisation des ressources publiques, en lien avec les orientations définies par les autorités étatiques.

