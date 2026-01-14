Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Une cérémonie de remise de matériel s’est tenue ce mercredi dans les locaux de la Direction générale de la Protection judiciaire et sociale (DGPJS), en présence des responsables de la DGPJS et du Bureau international pour les droits des enfants (IBCR). À cette occasion, l’IBCR a offert un lot de 40 lits, matelas, armoires, ventilateurs, draps et valisettes légales, d’une valeur totale estimée à 3 millions de francs CFA. Ces équipements seront prochainement acheminés au centre de premier accueil de Saint Louis, structure qui dépend de la DGPJS, afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants vulnérables.







Le don s’inscrit dans le cadre du projet Xalé Sama Yité, lancé en 2020 et soutenu par l’UNICEF et Affaires mondiales Canada, qui vise à autonomiser les filles et à lutter contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal. « Ce matériel arrive à un moment crucial, car il permettra de renforcer la prise en charge des enfants victimes, témoins ou en danger », a déclaré Madame Aïssé Gassama Tall, Directrice générale de la DGPJS. Elle a souligné que cette initiative complète les efforts de l’État et contribue à améliorer les moyens matériels des centres d’accueil pour enfants.







Pour sa part, Cheikh Omar Ba, représentant de l’IBCR, a insisté sur l’importance de la collaboration entre les organisations internationales et les structures étatiques. « Notre mission est de soutenir les initiatives de l’État pour protéger les enfants. Nous appelons aussi d’autres organisations à diversifier ce type d’activités dans toutes les régions du Sénégal », a-t-il déclaré.

