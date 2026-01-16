KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)


KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)
Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de la confrérie mouride (qu’Allah l’agrée), compte parmi les grandes figures de l’histoire religieuse du Sénégal et parmi les personnalités exceptionnelles ayant su allier pureté spirituelle, sagesse de commandement et action concrète sur le terrain. Fidèle à la mission de Cheikh Ahmadou Bamba (qu’Allah l’agrée), il en fut l’incarnation vivante, tant par la parole que par l’action, au point que ses réalisations constituent aujourd’hui des témoignages éclatants d’une étape décisive dans l’histoire de Touba en particulier, et du Sénégal en général.

Serigne Fallou Mbacké se distingua par une vision globale de l’islam, considérant l’adoration et le travail comme les deux faces d’une même vérité. Son parcours fut ainsi marqué par des contributions majeures dans les domaines des infrastructures, de l’organisation religieuse, du développement social et de l’orientation politique éclairée.

Dans le domaine de l’urbanisme et des infrastructures, il procéda à l’extension de la voie ferrée reliant la grande gare à la petite gare, soit de deux kilomètres à six cents mètres, facilitant ainsi la circulation des personnes et le transport des matériaux utilisés pour la construction de la Grande Mosquée de Touba. Il supervisa également le prolongement de la route nationale n°1 reliant la ville de Thiénaba à Touba, ainsi que l’ouverture et l’aménagement d’autres axes routiers, notamment entre Touba et Dara Djolof, Touba et Kébémer, et Touba et Kaffrine, contribuant ainsi à désenclaver la ville et à renforcer son rayonnement religieux et économique.

Sur le plan sanitaire, conscient que le développement de l’homme est aussi essentiel que celui des lieux, Serigne Fallou Mbacké fit construire un centre de santé à Touba 28, constituant une infrastructure fondamentale au service des populations locales et des visiteurs, à une époque où les services de santé étaient rares et insuffisants.

En matière de développement rural et agricole, il accorda une importance particulière au travail productif. Il fit creuser des dizaines de puits artésiens afin d’assurer l’accès à l’eau, source de toute vie, conformément à la parole divine :
« Et Nous avons fait de l’eau toute chose vivante » (Coran).
Il fonda également des dizaines de villages agricoles, encourageant l’agriculture, l’autosuffisance et la valorisation de l’effort, valeurs fondamentales de la confrérie mouride.

Sur le plan religieux et organisationnel, l’un de ses plus grands accomplissements fut l’institution du rassemblement annuel de tous les mourides à Touba, le 18 du mois de Safar, en commémoration de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, comme acte de reconnaissance et de gratitude envers Allah. Cette date devint un moment majeur de mémoire collective, de renforcement spirituel et de renouvellement des engagements.

Serigne Fallou Mbacké ne resta pas à l’écart des grandes questions de son époque. Il intervint avec discernement et intelligence dans les enjeux politiques majeurs, veillant à préserver l’équilibre entre les principes religieux et les exigences du contexte, et prodiguant des conseils avisés en faveur de la paix, de la stabilité et de l’unité nationale.

Son attachement aux piliers de l’islam se manifesta également par l’organisation de convois permettant à près de huit cents (800) personnes d’accomplir le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, facilitant ainsi l’accès à ce devoir religieux et rappelant que le service de la religion va de pair avec le service des croyants.

L’œuvre la plus emblématique et la plus durable de son action demeure l’achèvement de la plus grande aspiration de Cheikh Ahmadou Bamba : la Grande Mosquée de Touba, inaugurée le 7 juin 1963. Ce projet colossal, pour lequel furent réunis — dans des circonstances difficiles — plus de 677 millions de francs, fut mené à terme sous sa direction. Serigne Fallou Mbacké en assura ensuite l’imamat jusqu’à son décès en 1968, alliant ainsi l’honneur de la construction matérielle à celui de la guidance spirituelle, bâtissant à la fois des pierres et des âmes.

Au-delà de ces réalisations matérielles et institutionnelles, Serigne Fallou Mbacké se distingua par de hautes qualités humaines et morales. Il était connu pour son ouverture à toutes les composantes de la société, sans aucune distinction. Sa bienveillance s’étendait aussi bien aux musulmans qu’aux non-musulmans, illustrant les valeurs islamiques de coexistence, de miséricorde et de fraternité humaine.

Sa générosité était légendaire : il donnait sans compter, à ceux qu’il connaissait comme à ceux qu’il ne connaissait pas, sans s’interroger sur leur origine ou leur appartenance, considérant l’aumône comme un acte d’adoration et un moyen de se rapprocher d’Allah, Créateur et Dignificateur de l’homme. Il se distingua également par une patience inébranlable face aux épreuves de la vie, avançant avec constance, satisfaction et abandon confiant à la volonté divine, à l’image de Cheikh Ahmadou Bamba qui disait :
« Ô Seigneur, si Tu me donnes, je Te rends grâce ;
et si Tu me prives, j’accepte avec satisfaction et patience. »

Son amour profond pour Cheikh Ahmadou Bamba était sincère et enraciné au plus profond de son être. Il l’exprima même en poésie, disant :
« Verser des larmes par amour
pour le Khadim (Cheikh Ahmadou Bamba), je le considère comme une obligation. »

Toutes ces qualités furent couronnées par sa vaste miséricorde envers les créatures d’Allah : il était doux, proche des gens, attentif à soulager les cœurs, considérant le service des hommes comme un chemin authentique vers l’agrément du Créateur, exalté soit-Il.

En conclusion, Serigne Fallou Mbacké (qu’Allah l’agrée) incarne un modèle accompli de leadership spirituel, alliant foi profonde, action bénéfique, sagesse dans les décisions et compassion dans les relations humaines. Il a laissé une empreinte durable dans le développement matériel et la formation de l’homme, méritant ainsi une place éminente dans la mémoire du mouridisme et du Sénégal, témoignage vivant que la voie de Cheikh Ahmadou Bamba est une voie de construction globale, unissant religion et vie, esprit et matière.

Qu’Allah le récompense abondamment pour ses services rendus à l’islam, aux musulmans et à l’humanité tout entière.

Par Imam Serigne Chouhaïbou Mbacké Rue10
Touba, le 16 janvier 2026
Autres articles
Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort - 16/01/2026

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général - 15/01/2026

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux - 15/01/2026

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi - 14/01/2026

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences - 14/01/2026

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné - 14/01/2026

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police - 14/01/2026

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse - 13/01/2026

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique - 13/01/2026

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté - 13/01/2026

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25% - 13/01/2026

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est "ouvert" - 12/01/2026

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville - 12/01/2026

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression - 12/01/2026

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans - 12/01/2026

Kaolack : La Plateforme

Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM - 11/01/2026

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia - 11/01/2026

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes - 10/01/2026

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage - 10/01/2026

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi - 09/01/2026

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup - 09/01/2026

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal - 09/01/2026

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne - 09/01/2026

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents - 07/01/2026

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

RSS Syndication