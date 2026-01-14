Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi


Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Après une visite officielle de deux jours au Koweït, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rallié les Émirats arabes unis. À Abu Dhabi, il prend part à la Semaine de la durabilité, un important rendez-vous international consacré à la transition énergétique, au développement durable et à l’innovation.

« Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté le Koweït, au terme d’une visite officielle de deux jours. Il est arrivé à Abu Dhabi, où il participe à la Semaine de la durabilité, grand rendez-vous international dédié à la transition énergétique, au développement durable et à l’innovation », a annoncé la Présidence de la République sur ses plateformes officielles.




Mercredi 14 Janvier 2026
Dakaractu



