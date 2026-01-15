Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

En prélude au Magal de Kazu Rajab, le président directeur général de Diaspora Sope Naby, a effectué aujourd'hui son ziar auprès des guides religieux dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul.

Ainsi, Ngouda Dieng et sa délégation qui ont quitté Thiès ce matin pour se rendre à Touba, ont été successivement reçus par Serigne Cheikhouna Bara Fallilou, Serigne Abdou Karim Mbacké Fallilou et Serigne Abo khalife de Serigne Fallou Mbacké.

Devant les guides religieux, Ngouda Dieng a sollicité leurs prières pour la réussite des projets de Diaspora Sope Naby, ainsi que la paix et la prospérité pour la nation entière.

Pour leur part, les différents guides religieux ont salué le geste de leur hôte avant de formuler des prières répondant ainsi favorablement à sa requête...