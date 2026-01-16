Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort


Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort
Une opération d’envergure menée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a conduit à l’arrestation de quatre suspects aux profils aussi pointus que variés, impliqués dans une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, d’escroqueries en ligne et de modification frauduleuse de données informatiques. Selon L’Observateur, cette enquête, ouverte à la suite d’une plainte, met en lumière l’existence d’une nébuleuse aux ramifications transnationales, installée à Dakar mais opérant au-delà des frontières.
 
D’après L’Observateur, les investigations, conduites sous la direction du commissaire Pape Djidiack Faye, ont mobilisé des moyens techniques avancés permettant aux enquêteurs de remonter méthodiquement la piste des auteurs présumés. Leur travail méticuleux a abouti, ce jeudi, à l’interpellation d’un quatuor formant ce qui apparaît comme une cellule opérationnelle structurée, aux compétences complémentaires, typique des réseaux modernes de cybercriminalité financière.
 
Des profils spécialisés au cœur du dispositif
 
Les quatre personnes placées en garde à vue dans les locaux de la DSC présentent un assemblage révélateur. Toujours selon L’Observateur, il s’agit d’abord de F. Mikhalin, consultant de nationalité russe, né à Moscou le 14 janvier 1997 et établi à Liberté 6 Extension. Son rôle exact reste à préciser, mais son profil laisse entrevoir une expertise technique liée à la manipulation ou à la sécurisation des systèmes informatiques.
 
À ses côtés figure El Hadji M. Niang, consultant fiscal sénégalais âgé de 35 ans, domicilié à Liberté 6. Sa présence au sein du groupe renforce la piste d’un montage financier sophistiqué, destiné à contourner les règles fiscales et à dissimuler des flux financiers illicites. Le troisième suspect, Medapeu C. P. Droh, est un gérant de société de nationalité ivoirienne, résidant à Sacré-Cœur 3, un quartier réputé calme de la capitale.
 
Le quatrième membre du réseau, dont l’implication intrigue particulièrement les enquêteurs, est Mb. Dores, 37 ans, Média Buyer domiciliée à Liberté 4. Selon L’Observateur, son rôle serait lié à des opérations de blanchiment d’argent via des achats d’espaces publicitaires, une méthode de plus en plus utilisée pour recycler des fonds d’origine frauduleuse.
 
Une enquête aux enjeux lourds
 
Les suspects font face à un faisceau de charges particulièrement graves : association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, escroquerie en ligne, atteinte aux droits à l’image, introduction et modification frauduleuse de données informatiques, ainsi que blanchiment de capitaux, rapporte L’Observateur. Autant d’incriminations qui témoignent de la complexité et de la dangerosité du réseau présumé.
 
Cette affaire met en exergue la dimension résolument internationale de la cybercriminalité contemporaine. La combinaison d’un expert technique étranger, d’un fiscaliste local, d’un gestionnaire de société et d’une spécialiste du marketing digital illustre, selon des sources de L’Observateur, un modus operandi élaboré, conçu pour exploiter les failles des systèmes financiers et numériques à l’échelle internationale.
 
Placés en garde à vue, les quatre suspects restent à la disposition des enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations afin d’établir la chronologie précise des faits, d’identifier d’éventuelles complicités, de quantifier le préjudice subi par les victimes et de retracer avec exactitude les flux financiers illicites.
Autres articles
Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général - 15/01/2026

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux - 15/01/2026

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi - 14/01/2026

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences - 14/01/2026

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné - 14/01/2026

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police - 14/01/2026

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse - 13/01/2026

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique - 13/01/2026

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté - 13/01/2026

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25% - 13/01/2026

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est "ouvert" - 12/01/2026

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville - 12/01/2026

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression - 12/01/2026

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans - 12/01/2026

Kaolack : La Plateforme

Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM - 11/01/2026

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia - 11/01/2026

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes - 10/01/2026

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage - 10/01/2026

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi - 09/01/2026

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup - 09/01/2026

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal - 09/01/2026

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne - 09/01/2026

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents - 07/01/2026

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le…

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le… - 06/01/2026

RSS Syndication