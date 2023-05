Titi Boy, le film sur Kalidou Kassé projeté au grand écran.

Le cinéma Pathé a refusé du monde ce 9 mai. Les férus de culture sont venus assister à la grande premiere du film documentaire "Titi Boy" resalisé sur Kalidou Kassé, figure emblématique et incontestable du paysage culturel et des arts visuels au Sénégal.



La projection s'est déroulée en présence d’illustres personnalités parmi lesquelles Ismaïla Lo, les frères Guissé et l’ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.



Coproduit et réalisé par Oumar Ndiaye et El Hadj Malick Ndiaye, « Titi Boy » est un film documentaire de 1h 30 minutes qui porte un regard contemporain sur ce grand artiste et sa peinture. Silence, on tourne!