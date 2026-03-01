9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

Le fondateur du Prix, M. Abaye Dia, a exprimé sa profonde gratitude envers les maîtres coraniques, qu’il a qualifiés d’exceptionnels pour avoir transmis avec dévouement la parole sacrée aux jeunes générations. Une mention spéciale a été adressée à El Hadji Moustapha Ndiaye, proche collaborateur d’Abaye Dia, qui a offert à chacune des filles qualifiées une enveloppe de 02 millions de francs CFA avant la grande finale, renouvelant ainsi son engagement de longue date en faveur du concours.
