9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

Le fondateur du Prix, M. Abaye Dia, a exprimé sa profonde gratitude envers les maîtres coraniques, qu’il a qualifiés d’exceptionnels pour avoir transmis avec dévouement la parole sacrée aux jeunes générations. Une mention spéciale a été adressée à El Hadji Moustapha Ndiaye, proche collaborateur d’Abaye Dia, qui a offert à chacune des filles qualifiées une enveloppe de 02 millions de francs CFA avant la grande finale, renouvelant ainsi son engagement de longue date en faveur du concours.