Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

La 9e édition du Grand Prix Fondation SENICO de récital du Saint Coran confirme Dakar comme un véritable carrefour de l’excellence coranique en Afrique. Organisée à l’Institut Islamique de Dakar, la compétition internationale réunit 15 champions venus de la Mauritanie, du Nigeria, du Togo, du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye, de l’Égypte, de la Somalie, de la Gambie et du Sénégal. Sélectionnés pour leur parfaite maîtrise de la mémorisation et des règles de récitation, ces candidats incarnent le haut niveau d’un concours devenu une référence sur le continent.
Dans ce cadre prestigieux, Khadim Seye, représentant du Sénégal pour la deuxième édition du concours international, a marqué les esprits. En seulement trois minutes de passage, le jeune récitateur a su captiver l’assistance par la justesse de sa mémorisation, la précision de son tajwid et la profondeur spirituelle de son interprétation. Sa prestation, saluée avec respect par le jury et le public, illustre la vitalité des écoles coraniques sénégalaises et l’engagement constant du Grand Prix SENICO en faveur de la promotion d’une excellence fondée sur la rigueur, l’éthique et la transmission du savoir sacré.
