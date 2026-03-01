Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar

Le département d'Etat américain a autorisé le départ du personnel non essentiel du Qatar, a annoncé dimanche l'ambassade à Doha, au deuxième jour de la riposte iranienne à des frappes israélo-américaines.



Les membres du personnel non essentiel du gouvernement américain et leurs familles sont autorisés "à quitter le Qatar en raison de risques pour leur sécurité", a affirmé l'ambassade américaine sur son site internet, en appelant également les ressortissants américains à "reconsidérer tout voyage au Qatar en raison de la menace de conflit armé".