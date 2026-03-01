9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême

La 9 eme édition du Concours de Récital du Coran initié par la Fondation SENICO a vibré ce dimanche au rythme de la ferveur spirituelle et de l’excellence. Prenant la parole, Serigne Talla Diop, Secrétaire général du Grand Prix SENICO, a rendu grâce à Allah pour cette journée entièrement dédiée à la lecture du Saint Coran, en plein mois de carême. Il a salué l’engagement de l’équipe de la Fondation dirigée par Cheikh Abdalla, Sokhna Diallo Mme Sylla, ainsi que l’implication déterminante de la Fédération des Daaras. Sur 545 candidats issus des 46 départements des 14 régions du Sénégal, une sélection rigoureuse a permis de retenir 50 finalistes, dont 45 garçons et 5 filles, témoignant du sérieux et de la crédibilité du processus encadré par un jury mobilisé à tous les niveaux.







Le fondateur du Prix, M. Abaye Dia, a exprimé sa profonde gratitude envers les maîtres coraniques, qu’il a qualifiés d’exceptionnels pour avoir transmis avec dévouement la parole sacrée aux jeunes générations. Une mention spéciale a été adressée à El Hadji Moustapha Ndiaye, proche collaborateur d’Abaye Dia, qui a offert à chacune des filles qualifiées une enveloppe de 02 millions de francs CFA avant la grande finale, renouvelant ainsi son engagement de longue date en faveur du concours.

