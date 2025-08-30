Thiès : les Industries chimiques condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort du petit Malick , percuté par un train des ICS

La famille Niang a obtenu gain de cause dans l’affaire tragique qui a coûté la vie à leur fils Malick, âgé de 8 ans, percuté par un train des Industries chimiques du Sénégal (ICS) en mars 2025 à Kawsara Fall, quartier de Thiès-Nord. Le Tribunal de grande instance de Thiès a condamné hier vendredi l’entreprise à verser 20 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts, un verdict qui, malgré son importance financière, ne pourra jamais combler la douleur des parents.



Une tragédie qui avait bouleversé Thiès



L’accident avait endeuillé l’ensemble de la Capitale du Rail, et la communauté locale n’avait de cesse de dénoncer la multiplication des incidents ferroviaires. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, s’était rendu auprès de la famille pour exprimer sa solidarité et annoncer une concertation avec les entreprises concernées afin de renforcer la sécurité. « Il est inacceptable que de tels drames se répètent. Nous imposerons des règles de sécurité strictes afin de préserver les populations », avait déclaré l’édile, soulignant également la responsabilité sociale des ICS.



Le conducteur jugé coupable d’homicide involontaire



Parallèlement, le conducteur du train a été poursuivi pour homicide involontaire devant le Tribunal des flagrants délits. À la barre, il avait reconnu les faits, expliquant ne pas avoir vu l’enfant traverser le chemin de fer. Le procureur de la République avait requis l’application stricte de la loi.

Le juge a finalement condamné le conducteur à 6 mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 100 000 FCFA.



Une victoire judiciaire pour la famille



Si le conducteur a été sanctionné, c’est surtout la condamnation des Industries chimiques du Sénégal qui représente la victoire majeure pour la famille Niang. Le paiement des 20 millions FCFA en dommages et intérêts constitue une reconnaissance officielle de la responsabilité de l’entreprise dans cette tragédie.