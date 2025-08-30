Thiès : les Industries chimiques condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort du petit Malick , percuté par un train des ICS


Thiès : les Industries chimiques condamnées à verser 20 millions FCFA après la mort du petit Malick , percuté par un train des ICS
La famille Niang a obtenu gain de cause dans l’affaire tragique qui a coûté la vie à leur fils Malick, âgé de 8 ans, percuté par un train des Industries chimiques du Sénégal (ICS) en mars 2025 à Kawsara Fall, quartier de Thiès-Nord. Le Tribunal de grande instance de Thiès a condamné hier vendredi l’entreprise à verser 20 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts, un verdict qui, malgré son importance financière, ne pourra jamais combler la douleur des parents.
 
Une tragédie qui avait bouleversé Thiès
 
L’accident avait endeuillé l’ensemble de la Capitale du Rail, et la communauté locale n’avait de cesse de dénoncer la multiplication des incidents ferroviaires. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, s’était rendu auprès de la famille pour exprimer sa solidarité et annoncer une concertation avec les entreprises concernées afin de renforcer la sécurité. « Il est inacceptable que de tels drames se répètent. Nous imposerons des règles de sécurité strictes afin de préserver les populations », avait déclaré l’édile, soulignant également la responsabilité sociale des ICS.
 
Le conducteur jugé coupable d’homicide involontaire
 
Parallèlement, le conducteur du train a été poursuivi pour homicide involontaire devant le Tribunal des flagrants délits. À la barre, il avait reconnu les faits, expliquant ne pas avoir vu l’enfant traverser le chemin de fer. Le procureur de la République avait requis l’application stricte de la loi.
Le juge a finalement condamné le conducteur à 6 mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 100 000 FCFA.
 
Une victoire judiciaire pour la famille
 
Si le conducteur a été sanctionné, c’est surtout la condamnation des Industries chimiques du Sénégal qui représente la victoire majeure pour la famille Niang. Le paiement des 20 millions FCFA en dommages et intérêts constitue une reconnaissance officielle de la responsabilité de l’entreprise dans cette tragédie.
Autres articles
Samedi 30 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mandina Mancagne : la petite Khadija Kénon succombe à ses blessures, la tragédie familiale s’aggrave

Mandina Mancagne : la petite Khadija Kénon succombe à ses blessures, la tragédie familiale s’aggrave - 30/08/2025

Gamou 2025 - Lutte contre les accidents de la route : Ndiassane appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité

Gamou 2025 - Lutte contre les accidents de la route : Ndiassane appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité - 29/08/2025

Ndiassane - Gamou 2025 : Le comité d’organisation réitère sa demande relative au relèvement de l'enveloppe destinée à la couverture sanitaire

Ndiassane - Gamou 2025 : Le comité d’organisation réitère sa demande relative au relèvement de l'enveloppe destinée à la couverture sanitaire - 29/08/2025

Inondations à Thiès : le mouvement

Inondations à Thiès : le mouvement "Thiès d'abord" offre des kits alimentaires aux familles impactées - 29/08/2025

Point de presse de l’initiative « Justice pour nos martyrs » : des victimes dénoncent « une instrumentalisation politique et accusent Guy Marius Sagna

Point de presse de l’initiative « Justice pour nos martyrs » : des victimes dénoncent « une instrumentalisation politique et accusent Guy Marius Sagna - 29/08/2025

Pambal - Une commune sans foncier : le maire Lazare Lamane Thiaw appelle à la levée du titre minier

Pambal - Une commune sans foncier : le maire Lazare Lamane Thiaw appelle à la levée du titre minier - 28/08/2025

Scandale de l’ASER : l’APR exige une enquête judiciaire

Scandale de l’ASER : l’APR exige une enquête judiciaire - 28/08/2025

« Barthélémy Dias a favorisé l’accession d’un adversaire redoutable », regrette Taxawu Sénégal

« Barthélémy Dias a favorisé l’accession d’un adversaire redoutable », regrette Taxawu Sénégal - 28/08/2025

Hann-Mariste : Une quinzaine de véhicules saccagés après un match de

Hann-Mariste : Une quinzaine de véhicules saccagés après un match de "Navétane" - 28/08/2025

Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars !

Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars ! - 28/08/2025

Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups

Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups - 28/08/2025

Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités

Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités - 27/08/2025

Tambacounda : 10 millions FCFA volés à un émigré par un faux détective pour retrouver sa femme fugueuse

Tambacounda : 10 millions FCFA volés à un émigré par un faux détective pour retrouver sa femme fugueuse - 27/08/2025

Projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte : les inquiétudes de PDF

Projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte : les inquiétudes de PDF - 26/08/2025

GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte »

GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte » - 26/08/2025

Tambacounda : Ruiné au pari-foot, un ex-militaire usurpe l’identité de sa femme et escroque 267 000 FCFA

Tambacounda : Ruiné au pari-foot, un ex-militaire usurpe l’identité de sa femme et escroque 267 000 FCFA - 26/08/2025

Polémiques sur l’état de santé de Farba Ngom : le ministre précise la procédure d’expertise médicale en prison

Polémiques sur l’état de santé de Farba Ngom : le ministre précise la procédure d’expertise médicale en prison - 26/08/2025

Guy Marius Sagna interpelle le ministre : Juan Branco, Bassirou Gueye, justice et corruption au cœur du débat

Guy Marius Sagna interpelle le ministre : Juan Branco, Bassirou Gueye, justice et corruption au cœur du débat - 25/08/2025

El Hadji Ousmane Fall :

El Hadji Ousmane Fall : " Ne nous trompons pas, une seule loi ne suffit pas ..." - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC : Tafsir Thioye critique une création précipitée et dénonce un ciblage contre Bassirou Guèye

Loi portant création de l’OFNAC : Tafsir Thioye critique une création précipitée et dénonce un ciblage contre Bassirou Guèye - 25/08/2025

Anta Babacar Ngom dénonce un OFNAC précipité : la lutte contre la corruption mérite mieux

Anta Babacar Ngom dénonce un OFNAC précipité : la lutte contre la corruption mérite mieux - 25/08/2025

Assemblée - Ousmane Diop cite Ousmane Sonko : « Il faut un OFNAC indépendant pour éradiquer corrupteurs et impunité… »

Assemblée - Ousmane Diop cite Ousmane Sonko : « Il faut un OFNAC indépendant pour éradiquer corrupteurs et impunité… » - 25/08/2025

Transparence et lutte contre la corruption : Oumar Diop voit un nouveau souffle pour le Sénégal

Transparence et lutte contre la corruption : Oumar Diop voit un nouveau souffle pour le Sénégal - 25/08/2025

Djamil Sané, Maire des Parcelles Assainies : « Le discours d’Abass Fall est rassembleur et rassurant »

Djamil Sané, Maire des Parcelles Assainies : « Le discours d’Abass Fall est rassembleur et rassurant » - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : ovation et sourire à l’Assemblée...

Abass Fall élu maire de Dakar : ovation et sourire à l’Assemblée... - 25/08/2025

[🛑DIRECT ] Mairie de Dakar: Election du nouveau maire

[🛑DIRECT ] Mairie de Dakar: Election du nouveau maire - 25/08/2025

Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort »

Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort » - 25/08/2025

Vote décisif à la mairie de Dakar : forte mobilisation autour de la succession du maire

Vote décisif à la mairie de Dakar : forte mobilisation autour de la succession du maire - 25/08/2025

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°12/2025 portant création de l'OFNAC .

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°12/2025 portant création de l'OFNAC . - 25/08/2025

Thiaroye : Ruiné par des maux de tête incurables, le cultivateur M. Dia se tranche la gorge pour mettre fin à son calvaire

Thiaroye : Ruiné par des maux de tête incurables, le cultivateur M. Dia se tranche la gorge pour mettre fin à son calvaire - 25/08/2025

RSS Syndication