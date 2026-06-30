Miss Maths / Miss Sciences 2026 : trois marraines d’exception au service de l’excellence féminine

La cérémonie Miss Maths / Miss Sciences 2026 a mis à l’honneur trois femmes d’exception issues des milieux scientifiques et médicaux. À travers leurs parcours inspirants, elles incarnent l’excellence académique, l’innovation et la promotion des jeunes filles dans les filières scientifiques.



Dr Adjaratou Arame Diaw : la passion de la géométrie, le choix de l’inclusion



Enseignante-chercheuse au département de mathématiques et informatique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Dr Adjaratou Arame Diaw est une spécialiste reconnue de la géométrie complexe et des systèmes dynamiques.



Son travail scientifique s’inscrit dans le développement de théories mathématiques abstraites, menées avec rigueur et exigence. Mais au-delà de la recherche, elle se distingue par un fort engagement pédagogique et social.



« La passion de la géométrie, le choix de l’inclusion » résume sa vision d’une science ouverte, accessible et utile à la société. Très engagée dans la vulgarisation des mathématiques, elle multiplie les initiatives de proximité dans les établissements scolaires afin d’encourager les élèves, en particulier les jeunes filles, à s’orienter vers les filières scientifiques.



À travers son rôle de marraine, elle transmet un message fort : les mathématiques demandent de la discipline, de l’audace et une bonne gestion du temps, mais elles restent accessibles à toutes celles et ceux qui s’y engagent avec passion.



Professeure Fatou Samba Diago Ndiaye : pionnière de l’hématologie et bâtisseuse d’espoir



Professeure des universités et cheffe du service d’hématologie clinique, la Professeure Fatou Samba Diago Ndiaye fait partie des figures majeures de la médecine sénégalaise.



Ancienne élève du lycée John Fitzgerald Kennedy, elle a construit un parcours d’excellence marqué par la rigueur et la persévérance, couronné très tôt par la réussite au concours de l’internat des hôpitaux.



Le 13 mars 2025, elle entre dans l’histoire en réalisant, avec son équipe, la première greffe de moelle osseuse au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine, une avancée majeure pour la médecine et la souveraineté sanitaire.



Auteure de nombreuses publications scientifiques et présidente de l’Association des femmes médecins du Sénégal, elle milite activement pour une meilleure représentation des femmes dans la recherche et les hautes sphères médicales.



En tant que marraine, elle incarne la rigueur scientifique, le leadership et la détermination, prouvant aux jeunes filles que les plus hauts niveaux d’excellence leur sont pleinement accessibles.



Dr Issa Tall Diop : l’excellence médicale au service de l’inclusion



Médecin au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer de Dakar, le Dr Issa Tall Diop est spécialiste en neurologie et en médecine physique et de réadaptation.





Dotée d’une double expertise clinique et académique, elle consacre sa carrière à la réhabilitation fonctionnelle, à la prise en charge des pathologies neurologiques et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.



Diplômée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a enrichi son parcours au Sénégal et en Côte d’Ivoire, consolidant une expertise rare dans son domaine.



Très engagée dans les questions d’inclusion, elle a notamment contribué à la mise en place d’une unité dédiée à la surdité comportementale en 2018, illustrant sa volonté de rapprocher la médecine des réalités sociales.



En tant que marraine d’honneur, elle porte un message fort : la médecine doit être humaine, inclusive et accessible, et les sciences médicales constituent un puissant levier de transformation sociale.

À travers ces trois parcours, Miss Maths / Miss Sciences 2026 célèbre des femmes qui incarnent la rigueur scientifique, l’engagement social et la transmission du savoir.



Leur présence en tant que marraines envoie un message fort aux jeunes filles : les sciences ne sont pas réservées à une élite, mais ouvertes à toutes celles qui font preuve de travail, de discipline et de passion.