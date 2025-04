Thiès : la protection des usagers au centre de la campagne de sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des services financiers numériques

L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) et ses partenaires ont initié à Thiès, une campagne de sensibilisation de masse sur les opportunités, risques et bonnes pratiques liés à l’utilisation des services financiers numériques.

Cette initiative fait suite à une enquête d’envergure nationale qui avait été menée en 2022 par l'OQSF, en partenariat avec le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) de la Banque Mondiale, sur les risques liés à l’utilisation des services financiers numériques, en vue de formuler des recommandations adaptées visant à asseoir un dispositif de prévention et de gestion efficace de ces risques au bénéfice des usagers et des prestataires.

"Nous sommes venus partager avec la population sur les risques liés à l'usage des services financiers numériques[...] L'enquète qui a été menée, a montré que les services financiers (émetteurs électroniques) sont en pleine expansion[...]. Et aujourd'hui, il y a des insuffisances sur la protection des usagers et l'objectif est de corriger ces insuffisances", a informé Banda Diop, médiateur des banques et des systèmes financiers décentralisés. Avant d'ajouter "l'urgence c'est la mise en place de l'association professionnelle des émetteurs de monnaies électroniques".