Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Les transporteurs routiers( camionneurs) ont fait face à la presse cet après-midi afin de se prononcer sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le secteur du transport.

Parmi ces difficultés, il y a entre autres les problèmes liés aux mutations numérisées. Les routiers disent en train de payer les pots cassés d'une erreur émanant des services compétents.

Dans la foulée, ils ont également abordé la lancinante question relative aux tracasseries routières. De Dakar à la frontière, les transporteurs routiers déclarent rencontrer des difficultés notoires pour pouvoir circuler tranquillement sur la route. Lors de ce face-à-face à la presse, ils ont invité les autorités étatiques à apporter des corrections à ces problématiques qui freinent l'essor de leur secteur d'activité...