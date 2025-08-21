Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières


Après l'étape de Khombole, la commune de Keur Moussa a accueilli aujourd'hui la caravane écologique. À l'initiative du ministère de l'environnement et de la transition écologique, la caravane entre dans le cadre de la campagne de reboisement 2025 qui consiste à mobiliser les citoyens autour de l'action de reboisement et sensibiliser les jeunes et les femmes à l'action de plantation d'arbres.
 
Ainsi, dans les deux communes, des actes de reboisement ont été effectués par les officiels et les populations. À Keur Moussa, le ministre de l'environnement et de la transition écologique, le Pr Daouda Ngom, qui a présidé la rencontre, a indiqué que la commune a des spécificités parce qu'elle est confrontée à des problèmes environnementaux comme les autres zones du pays notamment le déboisement, la dégradation des terres, entre autres. 
 
"La commune de Keur Moussa est confrontée à deux défis majeurs. Le premier c'est le défi lié à l'urbanisation parce que la commune de Keur Moussa est à 50 km de Dakar et tout le monde sait que Dakar subit une pression foncière énorme qui se répercute aujourd'hui dans la commune de Keur Moussa. L'autre défi c'est que Keur Moussa abrite des emprises minières, des carrières, des cimenteries, et ces entreprises aussi ont forcément des externalités négatives sur l'environnement. Voilà les facteurs qui expliquent l'importance de l'organisation de cette caravane", a-t-il conclu.
Jeudi 21 Août 2025
Moussa Fall



