Thiès : Vers un partenariat "dynamique et productif" entre les USA et la mairie de ville

Le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a reçu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Michael Rynor dans le cadre d'une visite de courtoisie. Selon le Dr Babacar Diop, les relations entre les USA et le Sénégal datent de plus d'un demi siècle et que cette ville en est le symbole. Les échanges qui ont tourné autour de leurs discussions, ont permis au maire de solliciter l'appui du gouvernement américain. "Nous allons avoir une zone économique locale et nous souhaiterions accueillir ici à Thiès les investisseurs américains. Il y a plus de 50 entreprises américaines qui sont au Sénégal et on souhaiterait vraiment les accueillir à Thiès pour développer un partenariat entre nos deux pays". Cette nouvelle phase dans la collaboration entre ces deux pays permettra au maire de souligner : "en tant que maire, je suis allé aux États-Unis et nous avons, aujourd’hui, des projets avec de très grandes fondations dans le domaine de la santé, de l’environnement entre autres pour consolider les relations entre Thiès et les États-Unis."

L'ambassadeur des États-Unis, Michael Rynor a magnifié cette nouvelle tournure dans leur collaboration qui promet d'être dynamique. Pour lui, "Thiès est une ville clé du Sénégal, un carrefour dans le domaine du transport, un moteur touristique, économique avec un fort potentiel". Au-delà des différents projets déjà existant, l'ambassadeur des USA promet de travailler en étroite collaboration avec la mairie de ville pour la réalisation de nouveaux projets structurants pour le développement de cette cité. "Nous avons un certain investissement privé, mais ce n'est pas suffisant. Le maire et moi nous avons échangé sur la sécurité économique et le potentiel d’attirer des investisseurs américains de bonne qualité et qui répondent au standard environnemental de travail", fait-il savoir. Non sans faire remarquer que "le partage de technologie est un aspect important dans le partenariat multidimensionnel entre les USA et le Sénégal". Concluant, Michael Rynor dira : " Nous espérons que nous allons lancer un partenariat qui sera dynamique et productif dans les jours à venir".