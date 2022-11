Thiès/Vente des cartes de l'APR : "Notre objectif est de pouvoir continuer à gérer ce pays, car nous en avons la connaissance et l'ambition" (Boun Abdallah Dionne)

Dans le cadre de la réorganisation et de la massification de l'Alliance pour la République (APR) en direction de la présidentielle 2024, l'ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne était dans la cité du rail pour le lancement de la vente des cartes dans le camp des marron-beige.

Si l'objectif visé est de vendre 1 500 000 cartes sur l'étendue du territoire national et au delà de nos frontières, dans la cité du rail, les militants et partisans Apéristes ont la lourde tâche de rassembler 84 000 cartes sur un potentiel estimé à plus de 300 000 électeurs dans le département si l'on se fie à Boun Abdallah Dionne.

Lors de cette rencontre, des responsables jeunes entre autres ont tenu à faire part à Boun Abdallah Dionne, de toutes leurs difficultés pour faire gagner leur parti. "Nous avons pris bonne note. Nous allons rendre compte à qui de droit pour une bonne analyse afin d'en tirer les recommandations qui siéent. Il a également prié pour la paix et la stabilité du pays surtout avec l'exploitation du gaz et du pétrole en 2023. D'après lui, " il n'y a pas de développement sans paix". Cependant, il n'a pas manqué de lancer quelques piques dans le jardin de l'opposition. "Notre objectif, c'est de pouvoir continuer à gérer ce pays car, nous en avons la connaissance et l'ambition", dira-t-il. S'agissant du futur candidat de l'APR, l'ancien Premier ministre fera savoir : " le Président Macky Sall est en train de travailler pour l'émergence du Sénégal en 2035. En temps voulu, on saura qui a le meilleur profil pour conduire notre parti aux prochaines échéances électorales".