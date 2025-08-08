Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy

Un énième drame vient de se produire dans la cité du rail( Thiès). Présentement, c'est l'émoi et la consternation au quartier Thialy où un cas de meurtre y a été déclaré vers les coups de 22 heures.

Une jeune fille âgée d'environ 19 ans a poignardé un jeune homme d'une vingtaine d'années. Selon les premières informations qui ont été glanées sur place, il s'agit d'un couple et que le mobile serait une histoire de cœur, c’est en tout cas la piste avancée pour l'instant par des témoins rencontrés sur les lieux, bien que celle-ci devra être précisée par l'enquête.

La présumée coupable quant à elle, a été arrêtée et conduite au commissariat central de Thiès.

Nous y reviendrons...