Thiès : Une des trois associations de mareyeurs du Sénégal porte son choix sur Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024

En plus d'avoir épousé l'idéologie du parti Pastef "Les Patriotes", l'une des trois associations de mareyeurs du Sénégal vient d'acter son adhésion au parti d'Ousmane Sonko. En effet, ces derniers ont décidé de porter la candidature de Ousmane Sonko à la Présidentielle 2024. De l'avis du président de ladite association, " la majeure partie des pêcheurs du Sénégal ont décidé de soutenir la candidature de Ousmane Sonko pour la présidentielle 2024. Nous comptons l'élire au premier tour avec une majorité absolue". Et d'ajouter : "Notre souhait, c'est d'élire Ousmane Sonko avec un score de 65% dès le premier tour". Selon lui, lors de leur rencontre avec le leader de Pastef, ce dernier les a convaincus que lorsqu'il sera à la tête du pays, l'émigration clandestine va cesser dans ce pays. "Une fois à la tête du pays, toutes nos ressources vont revenir entre les mains des Sénégalais. Les 700 kilomètres de côtes seront rétrocédées aux Sénégalais. Nous avons confiance en lui. Presque tous les mareyeurs du Sénégal vont le soutenir. Les mareyeurs ont un poids électoral très représentatif", dira-t-il. Selon Modou Guèye, " la contribution des mareyeurs du Sénégal pour la caution du leader de Pastef sera de taille." Il en a également profité pour lancer un appel à tous les corps de métier pour qu'ils viennent adhérer à leur cause pour élire Ousmane Sonko à la tête de l'État du Sénégal...