Thiès – Un demi-tour mortel : un Turc tue un jakartaman, condamné à 6 mois avec sursis

Un tragique accident de la circulation survenu à Thiès en avril dernier a coûté la vie à un jeune conducteur de moto Jakarta, A. Mbengue, percuté par un véhicule conduit par un ressortissant turc. L’affaire a été jugée le vendredi 2 mai par le Tribunal des flagrants délits de Thiès, qui a condamné l’automobiliste étranger à 6 mois avec sursis et à une amende de 300 000 FCFA.





Le prévenu, Moustapha, ingénieur de nationalité turque âgé de 61 ans, travaille pour une entreprise implantée à Thiès. Ce jour-là, il avait quitté son domicile pour se rendre dans un restaurant lorsqu’il a fait demi-tour en pleine chaussée, après s’être trompé de route. C’est à ce moment que le drame est survenu : le jakartaman, qui arrivait à vive allure sur le côté gauche, a violemment percuté le véhicule. Transportée d’urgence à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, la victime a succombé à ses blessures en cours de route.





Alertés, les agents de police ont rapidement effectué les constats d’usage avant de procéder à l’interpellation de l’ingénieur, poursuivi pour non-respect du Code de la route et homicide involontaire. Il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.





À la barre, Moustapha a reconnu les faits et plaidé l’ignorance. « J’ai vu beaucoup de voitures sénégalaises faire demi-tour sur la route. Je croyais que c’était autorisé. Je ne savais pas que c’était interdit par le Code de la route sénégalais. J’ai commis une erreur et je m’en excuse », a-t-il déclaré avec sincérité.





Le procureur, rappelant les règles strictes du Code de la route, a requis 6 mois avec sursis et 300 000 FCFA d’amende, une peine que le juge a entérinée. En plus de cette sanction, le permis de conduire du ressortissant turc a été suspendu pour une durée d’un mois.