Coupe du monde 2026 : le Sénégal défiera finalement la Belgique en seizièmes de finale

Le verdict est désormais connu. Après plusieurs scénarios possibles, le Sénégal affrontera finalement la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le choc est prévu ce mercredi 1er juillet au Seattle Stadium, à 20h00 GMT.



Les Lions fixés sur leur adversaire



Le suspense a pris fin pour les Lions de la Teranga. Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Sénégal connaît désormais son prochain obstacle : la Belgique. Une affiche de prestige face aux Diables Rouges, habitués des grands rendez-vous internationaux.



Alors que plusieurs adversaires étaient évoqués ces derniers jours, notamment l’Angleterre, la Suisse, le Portugal ou encore la Colombie, le tableau final a finalement placé le Sénégal sur la route de la Belgique.



Un choc à Seattle pour une place en huitièmes



La rencontre se jouera ce mercredi 1er juillet 2026 au Seattle Stadium. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 GMT. Pour les hommes de la Tanière, l’objectif sera clair : réaliser un grand match pour poursuivre l’aventure mondiale et décrocher une place en huitièmes de finale.



Face à une sélection belge réputée pour sa qualité technique et son expérience, le Sénégal devra afficher solidité, concentration et efficacité. Les Lions, portés par tout un peuple, auront l’occasion de frapper un grand coup dans cette Coupe du monde.



Un rendez-vous majeur pour le football sénégalais



Ce Sénégal-Belgique s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de ces seizièmes de finale. Après avoir validé leur qualification, les Lions entrent désormais dans une phase où chaque détail comptera. À élimination directe, la moindre erreur peut coûter cher, mais une grande performance peut ouvrir les portes d’un nouveau tour historique.



Le Sénégal devra donc aborder cette affiche avec ambition, mais aussi avec maîtrise. Les supporters sénégalais, eux, retiennent déjà leur souffle avant ce duel très attendu face aux Diables Rouges.