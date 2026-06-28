Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis...


Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis...
Coup de filet spectaculaire de la brigade de gendarmerie de Rosso. Selon des informations recueillies par Dakaractu, cinq personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des faits présumés d'association de malfaiteurs et d'actes contre nature.
D'après les premiers éléments de l'enquête, l'opération est le résultat de plusieurs investigations menées par les hommes du commandant de brigade. L'un des suspects a d'abord été interpellé avant que les enquêteurs ne poursuivent leurs recherches, conduisant à l'arrestation de quatre autres personnes.
Toujours selon les informations recueillies, deux des mis en cause, âgés de 19 à 24 ans, travaillaient dans le même atelier de couture et entretenaient des relations étroites. Les autres interpellations seraient intervenues dans le cadre des nécessités de l'enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire.
Les cinq personnes sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de Rosso, où les auditions se poursuivent.
L'enquête est loin d'être terminée. Selon les enquêteurs, les investigations s'orientent désormais vers l'existence d'un réseau présumé qui pourrait s'étendre au-delà de Rosso, avec des ramifications évoquées à Mbour, Dakar, Saint-Louis et Nouakchott. Les gendarmes poursuivent leurs vérifications afin d'établir les responsabilités éventuelles de chacun.
À ce stade, les personnes interpellées bénéficient de la présomption d'innocence. Seule l'enquête en cours et les éventuelles suites judiciaires permettront de déterminer les faits et les responsabilités.
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Dimanche 28 Juin 2026
Dakaractu



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