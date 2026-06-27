Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres

Le Sénégal occupe la 128e place mondiale dans le Global Investment Risk and Resilience Index 2026, selon les données rapportées par Agence Ecofin. Malgré la progression globale de l’Afrique dans ce classement des pays les moins risqués pour les investisseurs, Dakar reste encore derrière plusieurs économies du continent, dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Kenya, le Togo, la Mauritanie ou encore le Cameroun.


Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres
Une Afrique plus présente dans le Top 100 mondial
 
Le classement 2026 des pays les moins risqués pour les investisseurs marque une avancée notable pour le continent africain. Selon Agence Ecofin, neuf pays africains figurent désormais dans le Top 100 mondial, contre seulement trois lors de la première publication d’octobre 2025.
 
Cette progression traduit une amélioration de la perception de certaines économies africaines, dans un contexte international pourtant marqué par le ralentissement mondial, les tensions géopolitiques, la volatilité financière, les pressions inflationnistes et les risques climatiques.
 
Le classement, publié par le cabinet Henley & Partners en mai 2026, évalue les risques et la résilience des économies face aux chocs. Il prend en compte plusieurs facteurs, notamment la stabilité macroéconomique, la gouvernance, la solidité financière, l’attractivité des investissements, la résilience climatique et la capacité d’adaptation des États.
 
Le Sénégal classé 128e mondial
 
Dans ce classement, le Sénégal se positionne à la 128e place mondiale. Sur le plan africain, le pays arrive au 25e rang du Top 40 continental, derrière notamment la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Kenya, Djibouti, la Mauritanie, la Zambie, le Togo, la Guinée et le Cameroun.
 
Cette position place le Sénégal dans une zone intermédiaire, loin des économies africaines considérées comme les plus solides et les moins risquées pour les investisseurs internationaux. Le pays devance toutefois l’Angola, Madagascar, le Mozambique, le Niger, la Gambie, le Malawi, le Burkina Faso, le Ghana, l’Égypte, le Mali, l’Éthiopie, le Burundi, le Tchad, la Sierra Leone et le Nigeria.
 
Le Sénégal se situe également derrière la Côte d’Ivoire, classée 108e mondiale avec un score de 52,82 points, et devant le Ghana, qui occupe la 140e place. Le Nigeria, première économie démographique du continent, arrive à la 147e position, pénalisé notamment par l’inflation, les tensions sur le marché des changes et les défis sécuritaires.
 
Maurice, Tanzanie et Botswana en tête du continent
 
Sur le continent africain, Maurice conserve sa place de pays le mieux classé. L’île passe de la 83e position mondiale en 2025 à la 61e place en 2026. Elle devance la Tanzanie, classée 62e, et le Botswana, 63e.
 
Ces trois pays étaient les seuls représentants africains dans le Top 100 mondial lors de la première publication d’octobre 2025. Ils sont désormais rejoints par les Seychelles, le Cap-Vert, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Rwanda.
 
Le Maroc atteint la 98e place mondiale, porté notamment par la diversification industrielle et les investissements réalisés dans les infrastructures. Le Rwanda, classé 100e, ferme la marche des pays africains présents dans le Top 100.
 
Des défis persistants pour Dakar
 
La position du Sénégal dans ce classement montre que le pays dispose encore d’une marge importante de progression pour renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.
 
Les économies les mieux classées partagent plusieurs points communs : une stabilité institutionnelle plus affirmée, une économie plus diversifiée, une meilleure ouverture aux investissements et une dépendance plus limitée aux matières premières. À l’inverse, les pays moins bien positionnés restent souvent confrontés à des contraintes liées à l’endettement, aux infrastructures, aux tensions politiques ou à la vulnérabilité aux chocs extérieurs.
 
Pour le Sénégal, ce classement intervient dans un contexte où l’attraction des investissements directs étrangers demeure un enjeu stratégique. Le pays cherche à soutenir son industrialisation, développer ses infrastructures et accélérer sa transition énergétique.
 
Un signal à prendre au sérieux
 
Même si le Sénégal n’apparaît pas parmi les pays africains les plus risqués du classement, sa 128e place mondiale rappelle que la concurrence régionale devient plus forte. Des pays comme le Bénin, le Togo, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire ou le Maroc affichent une meilleure position dans l’indice.
 
Pour améliorer son rang, le Sénégal devra consolider sa stabilité macroéconomique, renforcer la gouvernance, rassurer les investisseurs sur la gestion de la dette, poursuivre les réformes économiques et améliorer sa capacité de résilience face aux crises mondiales.
 
Dans un environnement international de plus en plus incertain, les investisseurs ne regardent plus seulement le potentiel de croissance. Ils accordent désormais une attention particulière à la solidité institutionnelle, à la prévisibilité économique et à la capacité des États à absorber les chocs.
 
Les positions africaines les plus marquantes
 
Le Top 10 africain du classement est dominé par Maurice, la Tanzanie, le Botswana, les Seychelles, le Cap-Vert, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda et l’Algérie.
 
Le Sénégal, classé 128e mondial, reste donc en retrait par rapport aux économies africaines les mieux évaluées. Sa position souligne à la fois les défis encore présents et les efforts à poursuivre pour devenir une destination plus rassurante pour les capitaux internationaux.


Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars?

Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars? - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions

Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions - 27/06/2026

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique »

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique » - 27/06/2026

Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées

Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale - 27/06/2026

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0 - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France - 26/06/2026

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre - 26/06/2026

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal - 26/06/2026

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak - 26/06/2026

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification »

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification » - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord »

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord » - 25/06/2026

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier - 25/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale - 25/06/2026

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle - 25/06/2026

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam - 25/06/2026

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées - 25/06/2026

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats - 25/06/2026

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique »

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique » - 25/06/2026

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion - 24/06/2026

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall - 24/06/2026

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante - 24/06/2026

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF)

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF) - 23/06/2026

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans…

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans… - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs)

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs) - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes - 23/06/2026

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure - 23/06/2026

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce - 23/06/2026

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr - 23/06/2026

RSS Syndication