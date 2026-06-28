Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones


Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones
Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 26 juin 2026, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit, en réunion et avec effraction. Les suspects projetaient de cambrioler une boutique spécialisée dans la vente de téléphones portables et d’accessoires électroniques.
Les cadenas sectionnés en pleine nuit
L’affaire a débuté après la plainte du propriétaire du commerce, situé à l’intersection des rues 15 et 20. Ce dernier a constaté, au matin du 25 juin, que les cadenas de sa boutique avaient été sectionnés au cours de la nuit.
Pour étayer sa plainte, il a remis aux enquêteurs une clé USB contenant les images enregistrées par les caméras de surveillance installées devant son magasin.
Les vidéos permettent d’identifier un premier suspect
L’exploitation des images a permis aux éléments de la Brigade de recherches d’identifier rapidement un premier individu.
Interpellé près de son domicile, ce marchand ambulant a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il s’est identifié sur les images de vidéosurveillance et a expliqué qu’avec son complice, ils avaient découpé les cadenas à l’aide d’une cisaille.
Toutefois, leur projet aurait été interrompu par le passage inopiné d’un riverain, les obligeant à abandonner leur tentative et à prendre la fuite.
Un repérage minutieux avant le passage à l’acte
Les investigations ont ensuite conduit à l’arrestation du second suspect, un plombier domicilié à la Médina.
Entendu par les enquêteurs, il a confirmé avoir participé à la préparation du cambriolage. Selon ses déclarations, les deux hommes avaient effectué un repérage en début de soirée avant de démonter les ampoules de l’éclairage public afin de plonger les lieux dans l’obscurité et faciliter leur opération.
Ils seraient revenus plus tard dans la nuit pour tenter de pénétrer dans la boutique.
La cisaille et les vêtements saisis
Les perquisitions ont permis de retrouver la cisaille utilisée pour sectionner les cadenas ainsi que les vêtements portés par les deux suspects afin de dissimuler leur identité.
Placés en garde à vue, ils devront répondre des faits d’association de malfaiteurs et de tentative de vol avec effraction. L’enquête se poursuit.
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Dimanche 28 Juin 2026
Dakaractu



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