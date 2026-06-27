Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions


Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions
Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa large victoire face à l’Irak, le Sénégal attend désormais de connaître son prochain adversaire. Troisièmes du groupe I, les Lions de la Teranga sont concernés par le classement final des meilleurs troisièmes. Selon leur position définitive dans ce tableau, plusieurs affiches sont possibles : l’Angleterre, la Suisse, le vainqueur du groupe K entre la Colombie et le Portugal, ou encore la Belgique.
 
Le Sénégal a fait le plus important contre l’Irak
 
Dos au mur avant son dernier match de groupe, le Sénégal a répondu de la plus belle des manières. Les Lions ont largement dominé l’Irak, une victoire capitale qui leur permet de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre l’aventure dans ce Mondial 2026.
 
Ce succès a complètement relancé les hommes de Pape Thiaw. Après un début de compétition compliqué, les Lions ont su réagir au bon moment, en soignant notamment leur différence de buts. Cette performance leur permet aujourd’hui d’intégrer les calculs pour les 16es de finale.
 
Le classement des meilleurs troisièmes, clé du prochain adversaire
 
Avec le nouveau format de la Coupe du Monde à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les 16es de finale. Ils sont accompagnés par les huit meilleurs troisièmes des douze groupes.
 
C’est dans ce tableau particulier que se joue désormais l’avenir immédiat du Sénégal. Selon la place finale occupée par les Lions parmi les meilleurs troisièmes, leur prochain adversaire peut changer.
 
Les quatre scénarios possibles pour le Sénégal
 
Si le Sénégal termine à la 5e place des meilleurs troisièmes, l’adversaire le plus probable serait l’Angleterre, annoncée comme possible vainqueur du groupe L. Dans ce cas, les Lions hériteraient d’un énorme choc face aux Three Lions. Cette affiche, programmée dans les projections le 1er juillet à Atlanta, aurait des allures de grande finale avant l’heure.
 
les Lions pourraient aussi croiser la Suisse, vainqueur de son groupe selon les projections du tableau. Un adversaire solide, discipliné et difficile à manœuvrer, qui obligerait le Sénégal à faire preuve de beaucoup de maîtrise tactique.
 
En cas de 7e place, le Sénégal pourrait tomber sur le vainqueur du groupe K. Dans cette poule, la première place pourrait se jouer entre la Colombie et le Portugal. Ce scénario ouvrirait donc la voie à un duel de très haut niveau, soit contre une sélection colombienne technique et intense, soit contre une équipe portugaise expérimentée et ambitieuse.
 
Enfin, si le Sénégal termine à la 8e place des meilleurs troisièmes, les Lions pourraient affronter la Belgique. Les Diables Rouges, premiers de la poule G, doivent faire face à un meilleur troisième au prochain tour. Dans ce cas, un Sénégal-Belgique serait une autre affiche de prestige pour les champions d’Afrique 2021.
 
L’Angleterre reste l’hypothèse la plus probable
 
À l’heure actuelle, l’hypothèse la plus avancée reste celle d’un Sénégal-Angleterre. Le Sénégal, troisième du groupe I, pourrait être associé au vainqueur du groupe L dans les projections actuelles du tableau.
 
Une telle rencontre représenterait un immense défi pour les Lions. Face à une sélection anglaise habituée aux grands rendez-vous, le Sénégal devra afficher une grande solidité défensive, de la discipline dans l’entrejeu et surtout beaucoup d’efficacité devant le but.
 
La Belgique, une alternative à surveiller
 
L’autre scénario très suivi concerne la Belgique. Après avoir terminé en tête de la poule G, les Diables Rouges attendent eux aussi de connaître l’identité de leur adversaire parmi les meilleurs troisièmes.
 
Selon les combinaisons finales, le Sénégal fait partie des adversaires théoriques possibles de la Belgique. Mais ce scénario dépendra du classement définitif des équipes repêchées, notamment des résultats des derniers groupes encore en lice.
 
Les Lions dans l’attente du verdict
 
Pour le moment, le Sénégal est qualifié, mais son adversaire n’est pas encore définitivement connu. Les Lions doivent attendre la fin complète de la phase de groupes et la validation officielle du tableau des 16es de finale.
 
Angleterre, Suisse, Colombie, Portugal ou Belgique : quel que soit l’adversaire, le Sénégal sait déjà qu’il entrera dans une autre compétition. À partir des 16es de finale, il n’y aura plus de calcul possible. Il faudra gagner pour continuer à rêver.
 
Après avoir relancé son Mondial contre l’Irak, le Sénégal a désormais l’occasion de frapper un grand coup sur la scène internationale. Les Lions sont toujours en vie, et tout un peuple attend désormais le verdict du tableau final.
Autres articles
Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars?

Dette « cachée » et rapport d’audit demandé : Le FMI douterait-il du cabinet d’audit Forvis Mazars? - 27/06/2026

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique »

Révision constitutionnelle : l’APR exige le retrait immédiat du texte et alerte sur un « recul démocratique » - 27/06/2026

Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres

Investissement en 2026 / économies africaines les plus rassurantes : le Sénégal loin du Top 100 mondial et 25e rang africain des destinations les plus sûres - 27/06/2026

Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées

Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale - 27/06/2026

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0

Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0 - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France

Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France - 26/06/2026

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre - 26/06/2026

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal

Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal - 26/06/2026

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak

Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak - 26/06/2026

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification »

Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification » - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord »

Révision constitutionnelle / Moussa Sarr réclame le dialogue, pas la précipitation: « Une concertation avec l’opposition et la société civile, d’abord » - 25/06/2026

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier

Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier - 25/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Accords internationaux, coopération judiciaire et gouvernance mondiale - 25/06/2026

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs

Motion de censure et dissolution de l’Assemblée : deux amendements qui font trembler l’équilibre des pouvoirs - 25/06/2026

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle

Révision constitutionnelle / bras de fer en commission : Pastef impose ses amendements, le gouvernement essuie un revers en commission… Abdou Mbow alerte sur une dérive institutionnelle - 25/06/2026

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam

Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam - 25/06/2026

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées

Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées - 25/06/2026

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats

Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats - 25/06/2026

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique »

Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique » - 25/06/2026

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion

De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion - 24/06/2026

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall

Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall - 24/06/2026

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante

Touba : sous l’emprise de la drogue, le « Guinzman » poignarde sa tante - 24/06/2026

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF)

Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF) - 23/06/2026

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans…

GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans… - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs)

Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs) - 23/06/2026

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes

Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes - 23/06/2026

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure

Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure - 23/06/2026

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce - 23/06/2026

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr

Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr - 23/06/2026

RSS Syndication