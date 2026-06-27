Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Suisse, Portugal, Colombie ou Belgique…Tous les scénarios possibles pour les Lions

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa large victoire face à l’Irak, le Sénégal attend désormais de connaître son prochain adversaire. Troisièmes du groupe I, les Lions de la Teranga sont concernés par le classement final des meilleurs troisièmes. Selon leur position définitive dans ce tableau, plusieurs affiches sont possibles : l’Angleterre, la Suisse, le vainqueur du groupe K entre la Colombie et le Portugal, ou encore la Belgique.



Le Sénégal a fait le plus important contre l’Irak



Dos au mur avant son dernier match de groupe, le Sénégal a répondu de la plus belle des manières. Les Lions ont largement dominé l’Irak, une victoire capitale qui leur permet de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre l’aventure dans ce Mondial 2026.



Ce succès a complètement relancé les hommes de Pape Thiaw. Après un début de compétition compliqué, les Lions ont su réagir au bon moment, en soignant notamment leur différence de buts. Cette performance leur permet aujourd’hui d’intégrer les calculs pour les 16es de finale.



Le classement des meilleurs troisièmes, clé du prochain adversaire



Avec le nouveau format de la Coupe du Monde à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les 16es de finale. Ils sont accompagnés par les huit meilleurs troisièmes des douze groupes.



C’est dans ce tableau particulier que se joue désormais l’avenir immédiat du Sénégal. Selon la place finale occupée par les Lions parmi les meilleurs troisièmes, leur prochain adversaire peut changer.



Les quatre scénarios possibles pour le Sénégal



Si le Sénégal termine à la 5e place des meilleurs troisièmes, l’adversaire le plus probable serait l’Angleterre, annoncée comme possible vainqueur du groupe L. Dans ce cas, les Lions hériteraient d’un énorme choc face aux Three Lions. Cette affiche, programmée dans les projections le 1er juillet à Atlanta, aurait des allures de grande finale avant l’heure.



les Lions pourraient aussi croiser la Suisse, vainqueur de son groupe selon les projections du tableau. Un adversaire solide, discipliné et difficile à manœuvrer, qui obligerait le Sénégal à faire preuve de beaucoup de maîtrise tactique.



En cas de 7e place, le Sénégal pourrait tomber sur le vainqueur du groupe K. Dans cette poule, la première place pourrait se jouer entre la Colombie et le Portugal. Ce scénario ouvrirait donc la voie à un duel de très haut niveau, soit contre une sélection colombienne technique et intense, soit contre une équipe portugaise expérimentée et ambitieuse.



Enfin, si le Sénégal termine à la 8e place des meilleurs troisièmes, les Lions pourraient affronter la Belgique. Les Diables Rouges, premiers de la poule G, doivent faire face à un meilleur troisième au prochain tour. Dans ce cas, un Sénégal-Belgique serait une autre affiche de prestige pour les champions d’Afrique 2021.



L’Angleterre reste l’hypothèse la plus probable



À l’heure actuelle, l’hypothèse la plus avancée reste celle d’un Sénégal-Angleterre. Le Sénégal, troisième du groupe I, pourrait être associé au vainqueur du groupe L dans les projections actuelles du tableau.



Une telle rencontre représenterait un immense défi pour les Lions. Face à une sélection anglaise habituée aux grands rendez-vous, le Sénégal devra afficher une grande solidité défensive, de la discipline dans l’entrejeu et surtout beaucoup d’efficacité devant le but.



La Belgique, une alternative à surveiller



L’autre scénario très suivi concerne la Belgique. Après avoir terminé en tête de la poule G, les Diables Rouges attendent eux aussi de connaître l’identité de leur adversaire parmi les meilleurs troisièmes.



Selon les combinaisons finales, le Sénégal fait partie des adversaires théoriques possibles de la Belgique. Mais ce scénario dépendra du classement définitif des équipes repêchées, notamment des résultats des derniers groupes encore en lice.



Les Lions dans l’attente du verdict



Pour le moment, le Sénégal est qualifié, mais son adversaire n’est pas encore définitivement connu. Les Lions doivent attendre la fin complète de la phase de groupes et la validation officielle du tableau des 16es de finale.



Angleterre, Suisse, Colombie, Portugal ou Belgique : quel que soit l’adversaire, le Sénégal sait déjà qu’il entrera dans une autre compétition. À partir des 16es de finale, il n’y aura plus de calcul possible. Il faudra gagner pour continuer à rêver.



Après avoir relancé son Mondial contre l’Irak, le Sénégal a désormais l’occasion de frapper un grand coup sur la scène internationale. Les Lions sont toujours en vie, et tout un peuple attend désormais le verdict du tableau final.