Thiès : Un agresseur armé de coupe-coupe arrêté après un lynchage populaire à Mbour 1 !

Un fait divers choquant s’est produit ce week-end à Thiès, où un individu soupçonné de vol avec violence a été interpellé dans des circonstances tendues par les éléments de la Brigade de Recherches du poste de police des Parcelles Assainies.



L’homme aurait participé à une attaque brutale menée à l’aide de machettes, avant d’être violemment pris à partie par la population.





Une traque depuis la station Shell



Selon les informations recueillies, les faits ont commencé aux abords de la station Shell près du lycée Malick SY.

Un citoyen a été suivi par trois individus à bord d’un Jakarta, jusqu’à Mbour 1.

Armés de coupe-coupe, les malfaiteurs lui ont arraché sa sacoche, contenant 43.500 FCFA et des documents personnels.





Un lynchage avant l’arrivée de la police



L’un des trois suspects a été capturé par la foule sur les lieux.

Pris de colère, les riverains l’ont roué de coups à l’aide de briques et de pierres, lui infligeant des blessures graves au visage et à la tête.



Heureusement, les forces de l’ordre sont intervenues à temps, extirpant le mis en cause à la vindicte populaire. Il a été conduit au poste pour être entendu, puis placé en garde à vue.





Une enquête en cours pour retrouver les complices



La police judiciaire poursuit ses investigations pour identifier et localiser les deux autres complices toujours en fuite.