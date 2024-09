Thiès/ Talla Sylla sur les propos de Cheikh O. Diagne: " Ces paroles ne peuvent être prises à la légère, elles ne sont pas de simples dérapages verbaux".

Talla Sylla a fait face à la presse ce dimanche à Thiès( mausolée Cheikh Abdoulaye Yakhine Diop) afin de se prononcer sur les propos de Cheikh Omar Diagne concernant les écrits d'El Hadji Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba.



" C'est avec une profonde inquiétude que nous nous retrouvons aujourd'hui face à une situation grave qui menace la paix et l'unité nationale dont notre pays, le Sénégal a toujours été fier. Nous avons été témoins de propos regrettables et inadmissibles tenus par un ministre de la République. Des propos qui visent directement les confréries religieuses et plus particulièrement la confrérie mouride fondée par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba[...]", a-t-il déclaré.



Selon l'ancien maire de Thiès, " Ces paroles ne peuvent être prises à la légère, elles ne sont pas de simples dérapages verbaux, elles constituent une attaque frontale contre le modèle de l'islam tolérant, pacifique et ouvert, qui fait la force et la particularité du Sénégal. La confrérie mouride tout comme les autres confréries religieuses, a joué un rôle central dans la construction de notre identité nationale[...]", a-t-il ajouté.



Après avoir condamné " avec la plus grande fermeté ces déclarations", Talla Sylla de marteler " Elles sont d'autant plus inacceptables qu'elles émanent d'un membre du gouvernement. J'en appelle aux autorités, à la plus haute instance de notre État, pour que des mesures claires et immédiates soient prises afin de rappeler à l'ordre tous ceux qui par leurs discours, menacent notre cohésion nationale".