Thiès-Tabaski 2025/ voyages en trains: " Nous allons pouvoir faire déplacer plus de 3.000 sénégalais"( Yankhoba Diémé, ministre)

À l'approche de la fête de Tabaski, la société des Grands Trains du Sénégal( GTS), en collaboration avec les Chemins de fer du Sénégal( CFS), va mobiliser ses rames pour assurer le transport des pèlerins en toute sécurité.

Ce 3 juin 2025, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a pris part à " l'essai à blanc" de Diamniadio à Tivaouane.

À cette occasion, il a informé que 3 rames réversibles seront déployées cette année avec " 10 rotations qui vont s'opérer à compter de demain... afin de pouvoir faire déplacer plus de 3.000 sénégalais entre Dakar et Tivaouane en passant par les gares de Pout et de Thiès. Mais également déplacer ces sénégalais de Dakar à Mbacké en passant par Diourbel et Bambey", a-t-il déclaré.

" Lorsque que vous prenez 3.000 personnes c'est l'équivalent de 507 places que vous alignez mais la particularité est qu'ils voyageront en toute sécurité", a-t-il fait remarquer.