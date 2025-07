Thiès - Retard de cotisations dans les collectivités territoriales... : " Des idées ont été émises notamment la collaboration entre l'Ipres, la CSS et les autorités administratives" (Georges Faye, adjoint au gouverneur).

L'Ipres et la Caisse de Sécurité sociale (CSS) ont initié aujourd'hui à Thiès un atelier d’information et de formation des élus territoriaux, des secrétaires municipaux et des responsables des établissements publics et parapublics de la région de Thiès, à l’utilisation de la plateforme « Ndamly ».

À cette occasion, l'adjoint au gouverneur de Thiès en charge des affaires administratives (AA), Georges Faye, a insisté sur la collaboration entre l'Ipres, la CSS et les autorités administratives en faveur des travailleurs des collectivités territoriales. "Des idées ont été émises, notamment la collaboration entre l'Ipres, la CSS et les autorités administratives. De la part des autorités administratives, on a suggéré la possibilité d'intégrer la plate-forme et de voir la situation des collectivités territoriales[...], faire en sorte que l'autorité administrative puisse avoir dans les délais la situation de toutes les collectivités territoriales de sa circonscription avant le vote des budgets des collectivités territoriales", a-t-il déclaré.

Avant de préciser : "Je pense que cela nous permettra d'avoir une plus large vue, une visibilité claire qui va nous permettre de mieux jauger et de régulariser la situation de pas mal de collectivités territoriales parce que nous le savons, il y' en a qui ont vraiment du retard dans les cotisations et avoir un retard dans les cotisations, cela va porter préjudice aux travailleurs..."

À rappeler que l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) ont mis en place un Système d’information harmonisé offrant la possibilité à leurs usagers (employeurs, salariés et bénéficiaires) d’accéder, entre autres avantages, à des processus digitalisés et en ligne, pour accomplir leurs formalités déclaratives et contributives en une seule transaction et faire leurs demandes de services.

À rappeler que Cheikh Guèye, le secrétaire général de l'Ipres a pris part à cette rencontre...