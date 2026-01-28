Religion : L’Association RENDOO prépare la Grande Ziarra Annuelle de Halwar


L'Association RENDDO Cheikh Oumar Foutiyou Tall a organisé une conférence de presse ce mardi 27 janvier 2026 pour présenter les activités, projets et perspectives de l'Association, ainsi que le programme et les enjeux de la Grande Ziarra annuelle de Halwar, prévue les 10 et 11 février 2026.

 

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

 

Selon Thierno Nourou Tall, président de RENDDO, "l'Association a pour objectif de faire connaître l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et de contribuer au développement du Sénégal et de l'Afrique". Elle compte plus de 25 000 membres actifs à travers le monde et a pour ambition de faire de Halwar un pôle d'attraction spirituel, intellectuel et économique.

 

UN INVESTISSEMENT DE 2 MILLIARDS DE FCFA À HALWAR

 

Depuis sa création, l'Association a investi 2 milliards de FCFA dans des projets de développement à Halwar, notamment la construction d'une école moderne, d'une infrastructure sanitaire et d'une résidence pour accueillir les pèlerins. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des populations locales et à promouvoir le développement économique de la région.

 

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR L'AVENIR

 

L'Association a également lancé plusieurs projets structurants, notamment la construction d'une grande résidence pour Cheikh Oumar Foutiyou Tall, la création d'une école moderne et d'un centre de santé. Ces projets devraient contribuer à renforcer l'infrastructure de la région et à améliorer les services offerts aux populations.

 

DES PERSPECTIVES POUR 2026

 

Les perspectives pour 2026 incluent l'organisation de conférences internationales à l'UNESCO à Paris et aux Nations Unies à New York, ainsi que des tournées en Europe et en Amérique pour promouvoir l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. L'Association prévoit également d'organiser des événements culturels et éducatifs pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

 

LA GRANDE ZIARRA ANNUELLE DE HALWAR : UN ÉVÉNEMENT INNOVANT

 

La Grande Ziarra annuelle de Halwar, qui sera la première édition, sera marquée par deux innovations : un symposium international qui regroupera des sommités telles que le professeur Abdoul Malal Diop et le professeur Mbaye Thiam, et une foire commerciale sous-régionale qui vise à valoriser les opportunités et les potentialités de la zone. La foire sera organisée deux jours avant et deux jours après la Ziarra et sera suivie d'une évaluation pour améliorer les futures éditions.

 

Les responsables de l'Association ont souligné l'importance de la contribution de RENDDO au développement du Sénégal et à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ils ont également remercié les autorités étatiques pour leur soutien et ont invité les acteurs économiques à participer à la foire commerciale.

Mercredi 28 Janvier 2026
Dakaractu



