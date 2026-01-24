Plage de Thiaroye, prédateur présumé et enfance brisée : dix ans de prison requis contre le plombier T. Fall

La Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye a été le théâtre, ce mercredi, d’un procès lourd d’émotion et d’indignation. Selon L’Observateur, le plombier T. Fall, alias Pape Fall, âgé de 27 ans et domicilié à Pikine-Icotaf, a comparu pour tentative de viol, acte contre nature et pédophilie sur un écolier de 10 ans. Face à des aveux circonstanciés et un flagrant délit, l’accusé a pourtant tenté de nier les faits, sans convaincre l’accusation.



L’atmosphère était pesante dans la salle d’audience. Sur le banc des parties civiles, B. Diallo n’est plus le frêle enfant de 2020. Aujourd’hui âgé de 15 ans, l’adolescent a dû replonger dans le souvenir d’une matinée de février qui a marqué à jamais son existence. En face, T. Fall adopte une posture de dénégation ferme, rapporte L’Observateur.



Les faits remontent au 13 février 2020. Ce jour-là, le petit B. Diallo, alors élève en classe de CE1, est renvoyé de l’école pour retard. Redoutant la colère paternelle, il erre dans les rues avant de se rendre, avec un camarade, à la plage de Thiaroye-sur-Mer. Un lieu d’innocence apparente qui va se transformer en piège. C’est là que les enfants croisent Pape Fall.



Selon l’accusation, le mis en cause agit en prédateur méthodique. Pour isoler sa victime, il use d’un subterfuge : il remet un bidon à l’ami du garçon et l’envoie chercher de l’eau. Seul avec l’enfant de 10 ans, il l’entraîne vers un dépôt de matériel industriel. Derrière un muret, à l’abri des regards, il déshabille l’enfant et le force à se courber pour tenter une pénétration, relate L’Observateur.



Le pire est évité de justesse grâce à l’intervention providentielle d’un témoin, A. B. Conté. S’apprêtant à démarrer une machine, ce dernier tombe sur la scène. Pris de panique, T. Fall tente de s’enfuir, mais la clameur publique et la vigilance du gardien mettent fin à sa cavale. Interpellé par les policiers du commissariat de Guinaw Rails, l’accusé était alors passé aux aveux complets.



Devant la Chambre criminelle, changement de version. T. Fall conteste désormais les faits. Il affirme être simplement sorti de baignade et avoir demandé de l’eau aux enfants pour se rincer. « C’est la parole de l’enfant contre la mienne », lance-t-il. Pour justifier ses aveux signés lors de l’enquête, il évoque des violences policières, accusant une enquêtrice de l’avoir frappé avec une matraque. Un argument qui laisse le tribunal sceptique, le juge rappelant la précision de ses déclarations initiales, souligne L’Observateur.



À la barre, le père de la victime impressionne par sa dignité. Il refuse toute demande de dommages et intérêts, affirmant ne vouloir que justice pour son fils. Pour le ministère public, le dossier est « béton ». La matérialité des faits de tentative de viol, d’acte contre nature et de pédophilie ne souffre d’aucune contestation. « N’eût été l’intervention du témoin, l’irréparable se serait produit », martèle le procureur, qui requiert 10 ans de réclusion criminelle.



La défense, assurée par Me Aly Ndiaye, plaide le bénéfice du doute, évoquant une simple « suspicion » et suggérant que l’accusé aurait pu être pris pour un voleur de vêtements. Sa consœur demande l’acquittement pur et simple, dénonçant des aveux obtenus sous la contrainte. Le verdict est attendu le 3 mars prochain, date du délibéré, conclut L’Observateur.