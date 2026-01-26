Projet dépollution Baie de Hann : 124 milliards mobilisés, plus de 95% de réalisation et 500 000 bénéficiaires


La station d’épuration de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal, située à Mbao, a accueilli une visite officielle de haut niveau consacrée au Projet de dépollution de la Baie de Hann. Cette rencontre a réuni les autorités sénégalaises, les partenaires techniques et financiers, dont l’Union européenne, l’Agence française de développement et les Pays Bas. Tous sont venus constater l’état d’avancement d’un projet stratégique, suivi au plus haut niveau de l’État en raison de ses enjeux environnementaux, sanitaires et économiques.

 

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Boubacar Moundor Ngom, a souligné l’importance majeure de ce programme, destiné à traiter les eaux usées domestiques et industrielles au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Il a indiqué que le projet est réalisé à plus de 95 %, avec des avancées notables sur les différents ouvrages, laissant entrevoir une mise en service avant la fin de l’année. Un pilotage rigoureux, associant le ministère, la Primature et les partenaires, est assuré à travers des réunions régulières et des visites de terrain.

 

Pour sa part, le Directeur général de l’ONAS, Sény Diène, a insisté sur la portée historique et écologique de cette initiative, destinée à restaurer un écosystème fortement dégradé par des décennies de rejets industriels. Il a rappelé que près de 80 % du tissu industriel de Dakar est concentré sur cette façade maritime, avec des conséquences lourdes sur la santé des populations, la biodiversité, la pêche et le tourisme. Le projet prévoit notamment le raccordement des industriels, des branchements sociaux pour plus de 2 000 ménages et des mécanismes visant à prévenir toute nouvelle pollution.

 

 

D’un coût global estimé à 124 milliards de francs CFA, financé par un partenariat multi-bailleurs associant l’État du Sénégal, l’Union européenne, l’AFD, les Pays Bas et d’autres partenaires, le projet de dépollution de la Baie de Hann s’impose comme l’un des plus ambitieux programmes d’assainissement en Afrique subsaharienne.

Lundi 26 Janvier 2026
Karim Ndiaye



