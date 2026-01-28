Lutte contre la pollution plastique : 1 million d’euros en appui au Plastic Odyssey pour le recyclage des déchets plastiques dans les usines


Le navire Plastic Odyssey fait escale au Sénégal du 26 janvier au 16 février 2026. Cela fait suite après trois années de la première navigation autour du monde à la rencontre des solutions concrètes contre la pollution plastique. A cette occasion, une conférence de lancement s'est tenue, ce mercredi 28 janvier 2026 à l’Institut Français  de Dakar.

 L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages a affirmé que ce navire va contribuer à la réduction des déchets plastiques. Selon elle, cette escale du navire Plastic Odyssey repose sur une conviction profonde qui est que face à la pollution plastique, il faut des solutions concrètes, locales et créatrices d’emploi. Donc, c’est la dernière escale du bateau plastic Odyssey, après trois ans de tour du monde. 


Comme constaté dans la présentation, beaucoup d’actions innovatrices ont été lancées pour réduire la pollution plastique. D’où ce sentiment de fierté d’accueillir Odyssey au Sénégal puisque le Sénégal est un acteur majeur dans le domaine de recyclage du plastique, un acteur pionnier. Et c’est aussi dans cette escale, l’occasion de contribuer à l’éducation des enfants s’agissant du plastique et à la promotion du projet « sunu plastico odyssée Sénégal » qui consiste à appuyer par 1 millions d’euro plastic odyssée pour le recyclage du plastique dans des usines. 


Quatre ont déjà été mises en place notamment à Saint-Louis et à Kolda mais également pour l’éducation des enfants, à la diminution de la pollution plastique, à la nécessité de ne pas créer la pollution plastique.  Aussi, un partage de compétence et des formations professionnelles pour les métiers de recyclage du plastique. « Il faut lutter de manière concrète contre la pollution plastique qui nuit aux océans, à notre environnement, qui en fait met en voile, menaçant sur l’avenir de nos enfants qui sont en France, au Sénégal », dit-elle.
Sur 250.000 tonnes produits par le Sénégal, 30.000 seulement sont recyclés. Ce qui est très faible, selon le conseiller technique du premier ministre, Ibrahima Diagne, par rapport aux objectifs. Encore moins que le Sénégal s’est engagé résolument à la prise en charge de la lutte contre le péril plastique.  Même si une loi est en vigueur depuis 2020, le constat est que cette loi tarde à être opérationnelle. Donc pour lui, de pareilles initiatives comme l’arrivée du bateau Plastic Odyssey permettent de constater les solutions qui font leur preuve partout ailleurs et de capitaliser ses expériences dans le but de vulgariser ses bonnes pratiques. Tout en espérant que les entrepreneurs qui vont visiter le bateau vont s’inspirer des meilleures pratiques mais aussi sensibiliser les élèves qui vont venir aussi visiter sur les méfaits, ainsi que sur les bienfaits d’une bonne prise en charge de ses déchets. 
Mercredi 28 Janvier 2026
Dieynaba Agne



