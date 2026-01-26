Visite Officielle d’Ousmane Sonko à Rabat : Sénégal - Maroc, le bilan d’une Coopération Bilatérale historique


Visite Officielle d’Ousmane Sonko à Rabat : Sénégal - Maroc, le bilan d’une Coopération Bilatérale historique

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue une visite officielle au Maroc les 26 et 27 janvier 2026, dans le cadre de la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Ce déplacement important s’inscrit dans le renforcement des liens historiques et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat.

 

Le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations solides et exemplaires, fondées sur des liens culturels et civilisationnels anciens. La vitalité de la coopération entre les deux pays s’illustre à travers plusieurs domaines, allant de l’économie aux finances, en passant par l’enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les mines, la pêche, l’hydraulique, l’habitat et la justice.

 

Les échanges commerciaux entre les deux nations connaissent une progression soutenue. En 2024, les exportations du Sénégal vers le Maroc sont estimées à 24,7 milliards FCFA, enregistrant une hausse significative de 26,2% par rapport à 2023. Les principaux produits exportés incluent les poissons frais et conserves de thon, la pâte d’arachide, la noix de coco et les produits horticoles.

 

Parallèlement, les importations sénégalaises en provenance du Maroc s’élèvent à 147,0 milliards FCFA en 2024, en hausse de 19,2%, dominées par les produits manufacturés et de consommation courante, notamment les pâtes alimentaires, le couscous, les détergents et les produits de boulangerie.

 

Investissements et Présence Économique

 

L’investissement direct étranger entre le Sénégal et le Maroc se manifeste par des initiatives marocaines dans le secteur privé sénégalais. Le stock d’IDE marocains au Sénégal s’établit autour de 105 millions USD en 2016 et 2017, atteignant environ 116 millions USD en 2019 avec un sommet de près de 136 millions USD.

 

L’implantation croissante d’entreprises marocaines au Sénégal témoigne du dynamisme de cette coopération économique. Des institutions bancaires marocaines de premier plan comme la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur (BMCE), Attijariwafa Bank et la Banque centrale populaire sont présentes, ainsi que des institutions dans le secteur de la microfinance et des assurances.

Parmi les secteurs de Coopération Clés, celle bilatérale qui touche plusieurs secteurs stratégiques :

Enseignement supérieur : offres réciproques de bourses et présence d’étudiants dans les universités des deux pays

Transport aérien : Royal Air Maroc opère quatorze fréquences hebdomadaires, contre cinq vols pour Air Sénégal SA

Énergie : l’Office national de l’électricité du Maroc (ONE) bénéficie de deux concessions d’électrification rurale

Santé : formations, partages d’expériences et implantation d’unités de fabrication de médicaments

Défenses et sécurité : offres de formation, visites régulières et partages d’expériences

Le dynamisme se poursuit également dans l’agriculture, les mines, la pêche, l’hydraulique, l’habitat, l’élevage et la justice.

 

Le cadre juridique de la coopération comprend plus de 130 accords conclus, avec près de 30 accords actuellement en cours de négociation. Les deux pays ont signé leur premier accord bilatéral en 1960, peu après l’indépendance du Sénégal, établissant des relations diplomatiques.

 

Le Maroc : Un Partenaire Régional Majeur

 

Situé à l’extrémité nord-ouest de l’Afrique, le Maroc compte environ 36 millions d’habitants. Le pays mène une politique extérieure active fondée sur la diversification de ses partenariats, renforçant ses liens avec l’Union européenne, les États-Unis, les pays du Golfe et l’Afrique subsaharienne. Avec des perspectives économiques favorables pour 2025 et 2026, le Maroc se positionne comme un hub régional stratégique entre l’Europe et l’Afrique, offrant des opportunités de coopération mutuellement bénéfiques avec le Sénégal.

